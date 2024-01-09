Накличете негаразди: скільки можна стояти ялинці в будинку

Ми підкажемо, скільки часу можена тримати вдома ялинку

Новорічна ялинка — це невід'ємний атрибут святкування Нового року і Різдва. Вона символізує радість, щастя і удачу. Однак, існує ряд народних повір'їв, які пов'язані з ялинками. Одне з них — це прикмета про те, скільки часу можна тримати ялинку в будинку.

Які прикмети існують

За народними повір'ями, ялинку можна тримати в будинку не більше 14 січня, тобто до Старого Нового року. Вважається, що якщо ялинка простоїть в будинку довше, вона може притягнути до дому нещастя.

Існує також повір'я, що ялинка повинна стояти в будинку не менше 7 днів. Вважається, що за цей час ялинка вбере в себе всю негативну енергію з дому і очистить його.

Чому існує така прикмета?

Існує кілька причин, чому існує така прикмета. По-перше, ялинка є символом зими, а зима — це час спокою і відпочинку. Після Нового року і Різдва наступає новий період, який вимагає нових сил і енергії. Тому ялинку потрібно прибрати, щоб вона не заважала новому циклу життя.

По-друге, ялинка — це рослина, яка має певну енергію. Вважається, що ця енергія може бути як позитивною, так і негативною. Якщо ялинка простоїть в будинку занадто довго, вона може накопичити негативну енергію, яка може негативно позначитися на житті домочадців.

Що робити, якщо хочеться довше тримати ялинку?

Якщо ви хочете довше тримати ялинку в будинку, ви можете дотримуватися наступних порад:

Регулярно поливайте ялинку. Це допоможе їй залишатися свіжою і красивою.

Не ставте ялинку біля батареї або іншого джерела тепла. Це може призвести до того, що ялинка швидко висохне.

Приберіть з ялинки всі іграшки, які можуть викликати у вас негативні емоції.

Найголовніше — це вірити в те, що приносить вам щастя. Якщо ви вважаєте, що ялинка може принести вам удачу, навіть якщо ви її приберіть після Нового року, то не варто слухати прикмети.

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