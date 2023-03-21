Що віщує березневий молодик: час, значення та головні заборони дня
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Особливістю цього новомісяччя стало те, що воно йде відразу ж після дня весняного рівнодення
У 2023 році відразу після весняного рівнодення відбувається молодик. Його дата – 21 березня о 19:24 за київським часом. Ця важлива космічна подія символізує новий період, за словами астрологів.
"Телеграф" розповідає, що віщує березневий молодик і як використовувати його потужну енергію на свою користь. Астрологи поділилися рекомендаціями про те, чим зайнятися 21 березня, а від яких занять краще відмовитись.
Молодик 21 березня 2023
Астропсихолог Олена Осипенко на своєму каналі в Youtube розповідає, що особливістю весняного рівнодення у 2023 році є завершальна фаза Місяця, яка вже 21 березня з’єднається із Сонцем у фазі точного молодика о 19:23 за Києвом. Такий збіг може дати нам важливий сигнал, за її словами.
"Це говорить про те, що ми всі з всесвіту отримуємо сигнал про те, що протягом цього року відбудеться завершення якихось значущих у минулому програм. А далі очікуємо на початок чогось важливого нового. Саме 21 березня зі сходом Сонця починається відлік сонячних днів", — йдеться в астропрогнозі.
Осипенко закликає 21 березня за можливості зустріти схід Сонця, а разом із ним і Новий сонячний рік. Можна провести медитацію або вимовити молитви. Головне, думати про хороше, не піддаватися спокусі емоцій, підтримувати рівновагу в собі та виявляти щедрість, а також перейти в новий цикл із вдячністю за всі уроки долі.
"У стані внутрішньої радості нам потрібно привітати Сонце, наповнитися його світлом і спробувати самому стати Сонцем для себе і для інших людей. Чим більше ви бажаєте добра і душевного тепла світу й людям – тим більше його до вас повертається – це закон природи", - зазначає астропсихолог.
Осипенко додає, що молодик — символ швидкого нового початку розвитку суспільства. Нова фаза Місяця в Овні означає новий життєвий етап і несе дуже потужну енергію з космосу до самого місячного затемнення 20 квітня.
У першу годину після молодика вона рекомендує розпланувати свій майбутній місячний місяць. З 22 березня по 3 квітня можна запланувати важливі справи та включитися в активні дії, це добрий період для починань, додала астропсихолог.
Новомісяччя 21 березня: що можна і не можна робити
Астролог Брілла Самай, передає bustle, акцентує на потужній енергії березневого молодика. Настає період стартів і починань, прості рекомендації допоможуть досягти успіху.
Що потрібно робити в день молодика 21 березня:
- Дійте. Знак Овна символізує самореалізацію, тому є всі шанси привести в рух будь-яку справу та заняття.
- Будуйте плани на найближчі три роки. Адже розпочався новий астрологічний рік, можна задуматися про майбутнє.
- Зосередьтеся на собі. Цей молодик може стати перехідним етапом. Подумайте, які потреби та бажання є особисто у вас.
- Відсвяткуйте свої успіхи. Проаналізуйте свій розвиток та сміливо похваліть за кожне досягнення.
Що заборонено робити в молодик 21 березня:
- Поспішати. Ви можете захотіти з головою поринути у проєкти, які відкладали. Однак краще ретельно обмірковувати будь-яке рішення і дотримуватися плану.
- Конкурувати. Якщо ви дозволите собі захопитися тим чи іншим змаганням, то це може нашкодити вам і призвести до непотрібної паузи.
- Бути безрозсудним. Овен характеризується запальністю. Тому, перш ніж щось сказати чи зробити, кілька разів подумайте.
Раніше "Телеграф" розповідав, на кого із знаків Зодіаку молодик 21 березня 2023 року вплине найбільше. У житті цих людей відбудуться серйозні зміни.