Що віщує березневий молодик: час, значення та головні заборони дня

Особливістю цього новомісяччя стало те, що воно йде відразу ж після дня весняного рівнодення

У 2023 році відразу після весняного рівнодення відбувається молодик. Його дата – 21 березня о 19:24 за київським часом. Ця важлива космічна подія символізує новий період, за словами астрологів.

"Телеграф" розповідає, що віщує березневий молодик і як використовувати його потужну енергію на свою користь. Астрологи поділилися рекомендаціями про те, чим зайнятися 21 березня, а від яких занять краще відмовитись.

Молодик 21 березня 2023

Астропсихолог Олена Осипенко на своєму каналі в Youtube розповідає, що особливістю весняного рівнодення у 2023 році є завершальна фаза Місяця, яка вже 21 березня з’єднається із Сонцем у фазі точного молодика о 19:23 за Києвом. Такий збіг може дати нам важливий сигнал, за її словами.

"Це говорить про те, що ми всі з всесвіту отримуємо сигнал про те, що протягом цього року відбудеться завершення якихось значущих у минулому програм. А далі очікуємо на початок чогось важливого нового. Саме 21 березня зі сходом Сонця починається відлік сонячних днів", — йдеться в астропрогнозі.

Осипенко закликає 21 березня за можливості зустріти схід Сонця, а разом із ним і Новий сонячний рік. Можна провести медитацію або вимовити молитви. Головне, думати про хороше, не піддаватися спокусі емоцій, підтримувати рівновагу в собі та виявляти щедрість, а також перейти в новий цикл із вдячністю за всі уроки долі.

"У стані внутрішньої радості нам потрібно привітати Сонце, наповнитися його світлом і спробувати самому стати Сонцем для себе і для інших людей. Чим більше ви бажаєте добра і душевного тепла світу й людям – тим більше його до вас повертається – це закон природи", - зазначає астропсихолог.

Осипенко додає, що молодик — символ швидкого нового початку розвитку суспільства. Нова фаза Місяця в Овні означає новий життєвий етап і несе дуже потужну енергію з космосу до самого місячного затемнення 20 квітня.

У першу годину після молодика вона рекомендує розпланувати свій майбутній місячний місяць. З 22 березня по 3 квітня можна запланувати важливі справи та включитися в активні дії, це добрий період для починань, додала астропсихолог.

Новомісяччя 21 березня: що можна і не можна робити

Астролог Брілла Самай, передає bustle, акцентує на потужній енергії березневого молодика. Настає період стартів і починань, прості рекомендації допоможуть досягти успіху.

Що потрібно робити в день молодика 21 березня:

Дійте. Знак Овна символізує самореалізацію, тому є всі шанси привести в рух будь-яку справу та заняття.

Знак Овна символізує самореалізацію, тому є всі шанси привести в рух будь-яку справу та заняття. Будуйте плани на найближчі три роки. Адже розпочався новий астрологічний рік, можна задуматися про майбутнє.

Адже розпочався новий астрологічний рік, можна задуматися про майбутнє. Зосередьтеся на собі. Цей молодик може стати перехідним етапом. Подумайте, які потреби та бажання є особисто у вас.

Цей молодик може стати перехідним етапом. Подумайте, які потреби та бажання є особисто у вас. Відсвяткуйте свої успіхи. Проаналізуйте свій розвиток та сміливо похваліть за кожне досягнення.

Що заборонено робити в молодик 21 березня:

Поспішати. Ви можете захотіти з головою поринути у проєкти, які відкладали. Однак краще ретельно обмірковувати будь-яке рішення і дотримуватися плану.

Ви можете захотіти з головою поринути у проєкти, які відкладали. Однак краще ретельно обмірковувати будь-яке рішення і дотримуватися плану. Конкурувати. Якщо ви дозволите собі захопитися тим чи іншим змаганням, то це може нашкодити вам і призвести до непотрібної паузи.

Якщо ви дозволите собі захопитися тим чи іншим змаганням, то це може нашкодити вам і призвести до непотрібної паузи. Бути безрозсудним. Овен характеризується запальністю. Тому, перш ніж щось сказати чи зробити, кілька разів подумайте.

Раніше "Телеграф" розповідав, на кого із знаків Зодіаку молодик 21 березня 2023 року вплине найбільше. У житті цих людей відбудуться серйозні зміни.