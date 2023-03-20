Кінець березня принесе потужні магнітні бурі: названі найнебезпечніші дати

Наприкінці місяця сонячна активність помітно збільшиться

Весна 2023 року вирішила не щадити людей і з першого місяця "засинала" Землю магнітними бурями різної сили та тривалості. Для багатьох цей період може пройти без жодних проблем, проте метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, біль у спині та суглобах та втому. Також можуть бути стрибки тиску, проблеми зі сном та різкі перепади настрою.

"Телеграф" розповідає про найнебезпечніші дати кінця березня 2023 року, а також про те, як можна вберегтися від впливу магнітної бурі або хоча б зменшити його.

Коли магнітні бурі у березні: небезпечні дати

Згідно з даними на порталі Meteoagent, кінець березня принесе кілька сильних магнітних бур. При чому йтимуть вони одна за одною. Отже, найнебезпечніші — це 26 та 27 березня.

Магнітні бурі у березні 2023: як уберегти своє здоров’я

Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, обмежте інтенсивні фізичні навантаження, відпочивайте більше, гуляйте на свіжому повітрі, забезпечте повноцінний сон. Дотримуйтесь здорового харчування: їжте рибу, овочі, каші, пийте більше води.

Також бажано відмовитись від вживання кави, алкоголю, куріння. Не піддавайтеся стресам, уникайте конфліктних ситуацій і не беріться за роботу, яка потребує зосередженості та уваги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як магнітні бурі впливають на техніку та зв’язок. Через коливання геомагнітного поля Землі розширюється шар атмосфери.