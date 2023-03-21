Что предвещает мартовское новолуние: время, значение и главные запреты дня

Особенностью этого новолуние стало то, что оно следует сразу же после дня весеннего равноденствия

В 2023 году сразу после весеннего равноденствия происходит новолуние. Его дата – 21 марта в 19:24 по киевскому времени. Это важное космическое событие символизирует новый период, по словам астрологов.

"Телеграф" рассказывает, что предвещает мартовское новолуние и как использовать его мощную энергию в свою пользу. Астрологи поделились рекомендациями о том, чем заняться 21 марта, а от каких занятий лучше отказаться.

Новолуние 21 марта 2023

Астропсихолог Елена Осипенко на своем канале в Youtube рассказывает, что особенностью весеннего равноденствия в 2023 году является завершающая фаза Луны, которая уже 21 марта соединится с Солнцем в фазе точного новолуния в 19:23 по Киеву. Такое совпадение может дать нам важный сигнал, по ее словам.

"Это говорит о том, что мы все из вселенной получаем сигнал о том, что в течение этого года произойдет завершение каких-то значимых в прошлом программ. А дальше ожидаем начало чего-то важного нового. Именно 21 марта с восходом Солнца начинается отсчет солнечных дней", — говорится в астропрогнозе.

Осипенко призывает 21 марта по возможности встретить восход Солнца, а вместе с ним и Новый солнечный год. Можно провести медитацию или произнести молитвы. Главное, думать о хорошем, не поддаваться искушению эмоций, поддерживать равновесие внутри себя и проявлять щедрость, а также перейти в новый цикл с благодарностью за все уроки судьбы.

"В состоянии внутренней радости нам нужно поприветствовать Солнце, наполниться его светом и попробовать самому стать Солнцем для себя и для других людей. Чем больше вы желаете добра и душевного тепла миру и людям – тем больше его к вам возвращается – это закон природы", — отмечает астропсихолог.

Осипенко добавляет, что новолуние — символ скорого нового начала в развитии общества. Новая фаза Луны в Овне означает новый жизненный этап и несет очень мощную энергия из космоса до самого лунного затмения 20 апреля.

В первый час после новолуния она рекомендует распланировать свой будущий лунный месяц. С 22 марта по 3 апреля можно запланировать важные дела и включиться в активные действия, это хороший период для начинаний, добавила астропсихолог.

Новолуние 21 марта: что можно и нельзя делать

Астролог Брилла Самай, передает bustle, акцентирует на мощной энергии мартовского новолуния. Грядет период стартов и начинаний, простые рекомендации помогут достичь успеха.

Что нужно делать в день новолуния 21 марта:

Действуйте. Знак Овна символизирует самореализацию, поэтому есть все шансы привести в движение любое дело и занятие.

Знак Овна символизирует самореализацию, поэтому есть все шансы привести в движение любое дело и занятие. Стройте планы на ближайшие три года. Так как начался новый астрологический год, можно задуматься о будущем.

Так как начался новый астрологический год, можно задуматься о будущем. Сосредоточьтесь на себе. Это новолуние может стать переходным этапом. Подумайте, какие потребности и желания есть лично у вас.

Это новолуние может стать переходным этапом. Подумайте, какие потребности и желания есть лично у вас. Отпразднуйте свои успехи. Проанализируйте свое развитие и смело похвалите за каждое достижение.

Что запрещено делать в новолуние 21 марта:

Торопиться. Вы можете захотеть с головой окунуться в проекты, которые откладывали. Однако лучше тщательно обдумывать любое решение и следовать плану.

Вы можете захотеть с головой окунуться в проекты, которые откладывали. Однако лучше тщательно обдумывать любое решение и следовать плану. Конкурировать. Если вы позволите себе увлечься тем или иным соревнованием, в конечном итоге это может навредить вам и привести к ненужной паузе.

Если вы позволите себе увлечься тем или иным соревнованием, в конечном итоге это может навредить вам и привести к ненужной паузе. Быть безрассудным. Овен характеризуется вспыльчивостью. Поэтому прежде, чем что-то сказать или сделать, несколько раз подумайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на кого из знаков Зодиака новолуние 21 марта 2023 года повлияет больше всего. В жизни этих людей грядут серьезные перемены.