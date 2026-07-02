Втікача Влада Яму переплутали зі світовою зіркою порно (фото)

Відома радіоведуча поділилась курйозною історією

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Українська радіоведуча та волонтерка Юлія Карпова поділилася кумедною історією, яка сталася під час її поїздки до будинку для літніх людей. За словами жінки, один із чоловіків, який допомагав розвантажувати автомобіль, неабияк її здивував.

Карпова звернула увагу на футболку волонтера із зображенням відомого чоловіка та поцікавилася, хто на ній зображений. У відповідь почула впевнене: "Та це з Владом Ямою". Втім, власник футболки помилився. Насправді на принті був не український хореограф, а відомий американський порноактор Джонні Сінс, якого поціновувачі дорослих фільмів знають як "лисого з Браззерс" (Brazzers — популярна канадська студія порнофільмів).

"Приїхала у підопічний будинок престарілих. Один чоловік допомагає розвантажувати авто. Питаю: "Що за класна майка у вас?". Каже: "Та це з Владом Ямою". Увага, ВЛАД ЯМА 😂😂😂", — написала Карпова у threads, додавши кілька смайлів, що сміються до сліз.

До слова, у січні 2024 року Джонні Сінс підтримав Україну, сфотографувавшись з українською порноакторкою Юлією Сенюк (Джозефіною Джексон) у футболці з українським тризубом. Натомість Влад Яма після початку повномасштабного вторгнення виїхав до США, де нині ділиться кадрами свого безтурботного життя за океаном.