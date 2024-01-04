"Українізація пройшла успішно": "лисий із Браззерс" підтримав Україну (фото)

Користувачі мережі вже почали жартувати з цього приводу

Всесвітньо відомий актор фільмів для дорослих Стівен Вульф, який відоміший під сценічним псевдонімом Джонні Сінс (Johnny Sins) або на прізвисько "лисий з Браззерс", підтримав Україну.

Фото із зірковим американцем оприлюднила його українська "колега по цеху" Юлія Сенюк (відома як Josephine Jackson) у своєму Instagram.

"Я свою місію виконала та загербувала Джонні", — підписала фото вона.

Користувачі мережі своєю чергою пожартували, що актору треба трохи змінити зовнішність, щоб зробити з нього справжнього козака.

Як відомо, 45-річний Сінс почав зніматися у фільмах для дорослих у 2006 році й відтоді зіграв ролі майже у 2,5 тисячі фільмів (включаючи компіляції). Втім, в інтернеті він здобув славу завдяки численним мемам, в яких актори показували в ролі представника тієї чи іншої професії.

Щодо Юлії Сенюк, то вона в індустрії з 2018 року. З початку російського вторгнення вона займалася численними зборами для підтримки біженців та переселенців, а також активно донатить на ЗСУ.

Нагадаємо, у травні 2023 року Сенюк також відзначилася критикою доріг у Чернівцях. Після цього з нею навіть зв’язалися представники мерії та запропонували їй роботу.