Лідера наркокартелю Мексики згубила коханка з OnlyFans? Як виглядає модель і чим вона відома
-
-
Влада не називає імені жінки, яка допомогла знайти наркобарона
У Мексиці вбили самого розшукуваного наркобарона Немесіо Осегер Сервантеса, більш відомого як "Ель Менчо". Знайти злочинця владі допомогла одна з коханок голови наркокартелю і в мережі вважають, що це модель OnlyFans Марія Хулісса.
Що відомо:
- Знайти наркобарона владі допомогла жінка, яка була пов’язана з Ель Менчо, але її ім’я не називають
- У мережі активно обговорюють, що коханкою, яка згубила наркобарона, була модель з OnlyFans, але дівчина все спростовує
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає модель Марія Хулісса та що вона говорить про свою причетність до ліквідації наркобарона. Ми дізналися деякі деталі.
Вбивство Ель Менчо — що відомо про його ймовірну коханку з OnlyFans
Мексику сколихнули заворушення після ліквідації ватажка наркокартелю "Халіско нового покоління" Немесіо Осегери Сервантеса. Міністр оборони Мексики повідомив, що знайти злочинця допомогла одна з його коханок. Після того як жінка залишила резиденцію наркобарона в штаті Халіско, туди попрямували мексиканські силовики й під час перестрілки Ель Менчо отримав серйозне поранення і незабаром помер.
Влада не називає імені жінки, яка була пов’язана з головою наркокартелю. Однак у мережі почали активно обговорювати, що в останні години життя Ель Менчо з ним знаходилася модель з OnlyFans Марія Хулісса.
В інтернеті з’явилася фотографія, на якій вона нібито знята в нічному клубі разом з Осегерою, проте передбачається, що знімок міг бути створений за допомогою штучного інтелекту.
Мексиканська модель спростовує чутки про те, що була коханкою відомого наркобарона і допомогла правоохоронцям вийти на його слід.
Хочу абсолютно ясно заявити: я не маю жодного відношення до цієї ситуації. Інформація, що розповсюджується, помилкова і не має під собою підстав. Прошу вас не вірити фейковим новинам і звертатися тільки до надійних джерел та офіційних заяв
Марія Хулісса припустила, що деякі зображення та аудіофайли, що розповсюджуються, могли бути відредаговані або створені за допомогою інструментів штучного інтелекту, щоб створити враження її зв’язку з Ель Менчо.
Зазначимо, що Марія Хулісса — блогер і модель родом зі штату Сонора. За її життям в Instagram стежать понад 3 мільйони підписників. На своєму акаунті вона розповідає про моду, подорожі та модельні зйомки. Зараз вона перебуває у стосунках із блогером.
Також дівчина має значну аудиторію на платформах для дорослого контенту, включно з OnlyFans. Донедавна її онлайн-образ був пов’язаний переважно з рекламними колабораціями, клубними заходами та особистим контентом. Раніше її ім’я офіційно не пов’язували з організованою злочинністю чи картельними структурами.
"Телеграф" повідомляв раніше, що у листопаді 2025 року в мексиканському місті Уруапан було розстріляно мера Карлоса Мансо. Він був відомий тим, що фактично оголосив відкриту війну наркокартелям.