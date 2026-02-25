Лідера наркокартелю Мексики згубила коханка з OnlyFans? Як виглядає модель і чим вона відома

Влада не називає імені жінки, яка допомогла знайти наркобарона

У Мексиці вбили самого розшукуваного наркобарона Немесіо Осегер Сервантеса, більш відомого як "Ель Менчо". Знайти злочинця владі допомогла одна з коханок голови наркокартелю і в мережі вважають, що це модель OnlyFans Марія Хулісса.



Знайти наркобарона владі допомогла жінка, яка була пов’язана з Ель Менчо, але її ім’я не називають

У мережі активно обговорюють, що коханкою, яка згубила наркобарона, була модель з OnlyFans, але дівчина все спростовує

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає модель Марія Хулісса та що вона говорить про свою причетність до ліквідації наркобарона. Ми дізналися деякі деталі.

Вбивство Ель Менчо — що відомо про його ймовірну коханку з OnlyFans

Мексику сколихнули заворушення після ліквідації ватажка наркокартелю "Халіско нового покоління" Немесіо Осегери Сервантеса. Міністр оборони Мексики повідомив, що знайти злочинця допомогла одна з його коханок. Після того як жінка залишила резиденцію наркобарона в штаті Халіско, туди попрямували мексиканські силовики й під час перестрілки Ель Менчо отримав серйозне поранення і незабаром помер.

Наркобарон Ель Менчо

Влада не називає імені жінки, яка була пов’язана з головою наркокартелю. Однак у мережі почали активно обговорювати, що в останні години життя Ель Менчо з ним знаходилася модель з OnlyFans Марія Хулісса.

Коханкою наркобарона вважають модель з OnlyFans

В інтернеті з’явилася фотографія, на якій вона нібито знята в нічному клубі разом з Осегерою, проте передбачається, що знімок міг бути створений за допомогою штучного інтелекту.

Модель спростовує причетність до ліквідації голови наркокартелю

Мексиканська модель спростовує чутки про те, що була коханкою відомого наркобарона і допомогла правоохоронцям вийти на його слід.

Хочу абсолютно ясно заявити: я не маю жодного відношення до цієї ситуації. Інформація, що розповсюджується, помилкова і не має під собою підстав. Прошу вас не вірити фейковим новинам і звертатися тільки до надійних джерел та офіційних заяв Марія Хулісса

Модель з OnlyFans Марія Хулісса

Марія Хулісса припустила, що деякі зображення та аудіофайли, що розповсюджуються, могли бути відредаговані або створені за допомогою інструментів штучного інтелекту, щоб створити враження її зв’язку з Ель Менчо.

Марія Хулісса заявила, що знімки з наркобароном зроблені за допомогою ІІ

Зазначимо, що Марія Хулісса — блогер і модель родом зі штату Сонора. За її життям в Instagram стежать понад 3 мільйони підписників. На своєму акаунті вона розповідає про моду, подорожі та модельні зйомки. Зараз вона перебуває у стосунках із блогером.

Марія Хулісса разом із хлопцем

Також дівчина має значну аудиторію на платформах для дорослого контенту, включно з OnlyFans. Донедавна її онлайн-образ був пов’язаний переважно з рекламними колабораціями, клубними заходами та особистим контентом. Раніше її ім’я офіційно не пов’язували з організованою злочинністю чи картельними структурами.

Марія Хулісса спростувала стосунки з наркобароном

