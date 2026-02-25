Лидера наркокартеля Мексики погубила любовница с OnlyFans? Как выглядит модель и чем известна

Власти не называют имени женщины, которая помогла найти наркобарона

В Мексике убили самого разыскиваемого наркобарона Немесио Осегеру Сервантеса, более известного ак "Эль Менчо". Найти преступника властям помогла одна из любовниц главы наркокартеля и в сети считают, что это модель с OnlyFans Мария Хулисса.

Что известно:

Найти наркобарона властям помогла женщина, которая была связана с Эль Менчо, но ее имени не называют

В сети активно обсуждают, что любовницей, погубившей наркобарона была модель с OnlyFans, но девушка все опровергает

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит модель Мария Хулисса и что она говорит о своей причастности к ликвидации наркобарона. Мы узнали некоторые детали.

Убийство Эль Менчо — что известно о его предполагаемой любовнице с OnlyFans

Мексику всколыхнули беспорядки после ликвидации главаря наркокартеля "Халиско нового поколения" Немесио Осегеры Сервантеса. Министр обороны Мексики сообщил, что отыскать преступника помогла одна из его любовниц. После того как женщина покинула резиденцию наркобарона в штате Халиско, туда направились мексиканские силовики и во время перестрелки Эль Менчо получил серьезное ранение и вскоре скончался.

Наркобарон Эль Менчо

Власти не называют имени женщины, которая была связана с главой наркокартеля. Однако в сети начали активно обсуждать, что в последние часы жизни Эль Менчо с ним находилась модель с OnlyFans Мария Хулисса.

Любовницей наркобарона считают модель с OnlyFans

В интернете появилась фотография, на которой она якобы запечатлена в ночном клубе вместе с Осегерой, однако предполагается, что снимок мог быть создан с помощью искусственного интеллекта.

Модель опровергает причастность к ликвидации главы наркокартеля

Мексиканская модель опровергает слухи о том, что была любовницей известного наркобарона и что помогла правоохранителям выйти на его след:

Хочу абсолютно ясно заявить: я не имею никакого отношения к этой ситуации. Распространяемая информация ложная и не имеет под собой оснований. Прошу вас не верить фейковым новостям и обращаться только к надежным источникам и официальным заявлениям Мария Хулисса

Модель с OnlyFans Мария Хулисса

Мария Хулисса предположила, что некоторые распространяемые изображения и аудиофайлы могли быть отредактированы или созданы с помощью инструментов искусственного интеллекта, чтобы создать впечатление ее связи с Эль Менчо.

Мария Хулисса заявила, что снимки с наркобароном сделаны с помощью ИИ

Отметим, что Мария Хулисса — блогер и модель родом из штата Сонора. За ее жизнью в Instagram следят более 3 миллионов подписчиков. На своем аккаунте она рассказывает о моде, путешествиях и модельных съемкам. Сейчас она состоит в отношениях с блогером.

Мария Хулисса вместе с парнем

Также девушка имеет значительную аудиторию на платформах для взрослого контента, включая OnlyFans. До недавнего времени ее онлайн-образ был связан преимущественно с рекламными коллаборациями, клубными мероприятиями и личным контентом. Ранее ее имя официально не связывали с организованной преступностью или картельными структурами.

Мария Хулисса опровергла отношения с наркобароном

"Телеграф" сообщал ранее, что в ноябре 2025 года в мексиканском городе Уруапан был расстрелян мэр Карлос Мансо. Он был известен тем, что фактически объявил открытую войну наркокартелям.