Ефектна блондинка з гарячою фігурою. Як виглядає молодша сестра Ломаченка (фото)

Вона крутила роман із Берінчиком і зараз їй 34 роки

Однією із найзагадковіших постатей в оточенні скандального боксера Василя Ломаченка залишається його рідна сестра. "Телеграф" зібрав інформацію про Анастасію Ломаченко, чим вона займається та як виглядає.

Що потрібно знати:

Анастасія Ломаченко – представниця відомої спортивної родини

Якийсь час вона зустрічалася з українським боксером Денисом Берінчиком

2021 року Анастасія вперше стала мамою

Анастасія народилася 27 грудня 1991 року у місті Білгород-Дністровський Одеської області у спортивній сім’ї. Окрім того, що її старший брат став одним зі знаменитих українських чемпіонів світу з боксу, вона також є дочкою відомого тренера з боксу Анатолія Ломаченка та майстра спорту з акробатики Тетяни Ломаченко.

Родина Василя Ломаченка

Тому й сама Анастасія – не просто "сестра чемпіона". Вона є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики. Тетяна Ломаченко була тренером доньки, а також майбутньої дружини Василя – Олени Жорняк.

Тетяна Ломаченко з дочкою і майбутньою невісткою

Сестра Ломаченка багаторазова переможниця та призер чемпіонатів України. Член юнацької (2005) та дорослої (2002-2009) збірних команд України.

Анастасія з невісткою Оленою та племінником

Після занять акробатикою Анастасія закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв і близько п’яти років пропрацювала у цирку, гастролюючи за кордоном.

Кожне рідкісне фото Анастасії у соціальних мережах незмінно викликало фурор. ЗМІ неодноразово називали її однією з найкрасивіших жінок у світі спорту, відзначаючи її ефектну зовнішність та атлетичну фігуру.

Роман із відомим чемпіоном

У минулому Анастасії приписували стосунки із колегами брата по цеху. Зокрема, у спортивних колах активно обговорювали її роман з іншим відомим українським боксером — Денисом Берінчиком. Пара навіть збиралася одружитися, проте у 2014 році вони розсталися.

Денис та Анастасія розсталися у 2014 році

Де зараз Анастасія Ломаченко

У 2021 році стало відомо, що Анастасія вперше стала мамою. Хто став її чоловіком – невідомо. Зараз сторінки 34-річної спортсменки у мережі закриті, і як зазначає Анастасія в біо Instagram, вона додає у друзі лише знайомих. Зазначимо, що на її блог підписано понад 400 людей.

Також обмежила свій профіль гімнастка й у Facebook.

