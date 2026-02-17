Эффектная блондинка с горячей фигурой. Как выглядит младшая сестра Ломаченко (фото)

Она крутила роман с Беринчиком и сейчас ей 34 года

Одной из самых загадочных фигур в окружении скандального боксера Василия Ломаченко остается его родная сестра. "Телеграф" собрал информацию об Анастасии Ломаченко, чем она занимается и как выглядит.

Что нужно знать:

Анастасия Ломаченко — представительница известной спортивной семьи

Некоторое время она встречалась с украинским боксером Денисом Беринчиком

В 2021 году Анастасия впервые стала мамой

Анастасия родилась 27 декабря 1991 года в городе Белгород-Днестровский Одесской области в спортивной семье. Кроме того, что ее старший брат стал одним из знаменитых украинских чемпионов мира по боксу, она также является дочерью известного тренера с бокса Анатолия Ломаченко и мастера спорта по акробатике Татьяны Ломаченко.

Семья Василия Ломаченко

Поэтому и сама Анастасия — не просто "сестра чемпиона". Она является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике. Татьяна Ломаченко была тренером дочери, а также будущей жены Василия — Елены Жорняк.

Татьяна Ломаченко с дочкой и будущей невесткой

Сестра Ломаченко многократная победительница и призер чемпионатов Украины. Член юношеской (2005) и взрослой (2006-2009) сборных команд Украины.

Анастасия с невесткой Еленой и племянником

После занятий акробатикой Анастасия окончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств и около пяти лет проработала в цирке, гастролируя за рубежом.

Каждое редкое фото Анастасии в социальных сетях неизменно вызывали фурор. СМИ неоднократно называли ее одной из самых красивых женщин в мире спорта, отмечая ее эффектную внешность и атлетичную фигуру.

Роман с известным чемпионом

В прошлом Анастасии приписывали отношения с коллегами брата по цеху. В частности, в спортивных кругах активно обсуждали ее роман с другим известным украинским боксером — Денисом Беринчиком. Пара даже собиралась пожениться, однако в 2014 году они расстались.

Денис и Анастасия расстались в 2014 году

Где сейчас Анастасия Ломаченко

В 2021 году стало известно, что Анастасия впервые стала мамой. Кто стал ее мужем — неизвестно. Сейчас страницы 34-летней спортсменки в сети закрыты, и как отмечает Анастасия в био Instagram, она добавляет в друзья лишь знакомых. Отметим, что на ее блог подписано более 400 людей.

Также ограничила свой профиль гимнастка и в Facebook.

