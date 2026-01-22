"Надін свічку не тримала": Настя з "Холостяка" відповіла, чи мала секс із Цимбалюком

Фіналістка проєкту поділилася, що було між нею з Цимбалюком, коли вимкнулися камери

Фіналістка "Холостяка" Анастасія Половинкіна відповіла на запитання, чи був інтим між нею та головним героєм шоу Тарасом Цимбалюком після останнього побачення на проєкті. Дівчина відреагувала на слова переможниці Надін, яка заявляла протилежне.

Що варто знати

Анастасія Половинкіна зізналася, що відбувалося після вимкнення камер на останньому побаченні між нею і холостяком

Дівчина спростувала слова переможниці шоу і зауважила, що Надін не було з ними у кімнаті, тому вона не може знати всю правду

За словами Анастасії в інтерв'ю Славі Дьоміну, після останнього побачення на шоу, команда проєкту залишила її з Тарасом наодинці. Вони спілкувалися на "нетелевізійні теми" і випивали.

"Надін свічку там не тримала і її на той час не було з нами в номері. Якщо для людей двоє дорослих, котрі замкнені в одному просторі, — це лише про секс, ну супер, це їхня думка", — відповіла Анастасія

На запитання, чи був все ж між ними з Цимбалюком інтим, Анастасія відповіла коротко: ні. Дівчина зауважила, що готова до того, що користувачі мережі не повірять у її слова, і навіть не читає коментарі з приводу цього.

Нагадаємо, що Надін у своєму інтерв'ю заявила, що між Анастасією і Тарасом відбувся інтим на проєкті, на відміну від неї. Переможниця "Холостяка" ділилася, що після перегляду фінальної серії вона була шокована від того, яка пристрасть вирувала між Цимбалюком і Половинкіною і здивувалася, що холостяк обрав її, а не іншу фіналістку.

Раніше Ірочка чесно зізналася, чи спілкується з Надін після проекту. Дівчата мешкали в одному місті і вже під час виходу ефірів "Холостяка" в мережі випливли їхні спільні фото.