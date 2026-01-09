"Я була незаймана". Переможниця "Холостяка 2025" стала жертвою сексуального насильства

У 13-14 років її принижували та цькували у школі

Переможниця 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк", українська модель Надін Головчук розповіла про зґвалтування у підлітковому віці.

Що треба знати:

Надін Головчук зробила відверте зізнання про травматичний досвід у школі

Вона розповіла деталі булінгу, який включав публічні образи та приниження

В інтерв’ю вона також спростувала чутки про ескорт

У свіжому інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну у проєкті "Слава+" колишня обраниця актора Тараса Цимбалюка заявила, о у 13-14 років її насильно позбавили цноти. За її словами, після цього її цькували у школі.

Я була незаймана. І цієї незайманості мене лишили, коли мене ґвалтували. І всі ці, зараз теперішні плітки, все це, що несеться, це все було на фоні цього, і якщо мене не може ніхто захистити, то я роблю це сама. І це, напевно, зараз про те, щоб відкинути всі плітки, які зараз крутяться. Всі оці слова, які пишуть що: "Ой, та хто її там булив?". Тільки я знаю, що я прожила біль, яку несла в собі Надін Головчук

Головчук поділилась деталями того, що це був ненабагато старший від неї кривдник, а сама історія швидко поширилася школою. За словами Надін, інший хлопець, якому вона не подобалася, вирішив познущатися: разом із друзями він записав трек із її ім’ям та прізвищем і образливими нецензурними словами. Пісню увімкнули просто в класі на її 16-й день народження.

Я хочу, щоб кожен хлопець, який був до цього долучений, відчув на собі. Можливо, я не хочу, там, бажати зла, але це така штука. В кожного хлопця може народитись дівчинка, дочка. І щоб вони усвідомили це у своїй голові, і берегли ту дівчинку, і подумали про цю ситуацію. Подумали, наскільки вони паскудно поступили Надін Головчук

Також у розмові з Дьоміним переможниця "Холостяка 2025" наголосила, що ніколи не займалася ескортом, хоча подібні пропозиції отримувала. Водночас Головчук зазначила, що не береться засуджувати вибір інших жінок.

Нагадаємо, що після фіналу "Холостяка 2025" Тарас Цимбалюк і Надін Головчук не зберегли свої стосунки. При цьому стало відомо, що ще під час зйомок сезону актор нібито міг переспати з фіналісткою Анастасією Половинкіною.