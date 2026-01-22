"Надин свечку не держала": Настя из "Холостяка" ответила, был ли у нее секс с Цымбалюком
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1675
Финалистка проекта поделилась, что было между ней с Цымбалюком, когда выключились камеры
Финалистка "Холостяка" Анастасия Половинкина ответила на вопрос, был ли интим между ней и главным героем шоу Тарасом Цымбалюком после последнего свидания на проекте. Девушка отреагировала на слова победительницы Надин, которая заявляла обратное.
Что следует знать
- Анастасия Половинкина призналась, что происходило после выключения камер на последнем свидании между ней и холостяком
- Девушка опровергла слова победительницы и отметила, что Надин не было с ними в комнате, поэтому она не может знать всю правду
По словам Анастасии в интервью Славе Демину, после последнего свидания на шоу команда проекта покинула ее с Тарасом наедине. Они общались на "нетелевизионные темы" и выпивали.
"Над свечу там не держала и ее в то время не было с нами в номере. Если для людей двое взрослых, замкнутых в одном пространстве, — это только о сексе, ну супер, это их мнение", — ответила Анастасия
На вопрос, был ли между ними с Цимбалюком интим, Анастасия ответила коротко: нет. Девушка отметила, что готова к тому, что пользователи сети не поверят в ее слова и даже не читают комментарии по этому поводу.
Напомним, что Надин в своем интервью заявила, что между Анастасией и Тарасом произошел интим на проекте, в отличие от нее. Победительница "Холостяка" делилась, что после просмотра финальной серии она была шокирована тем, какая страсть бушевала между Цимбалюком и Половинкиной и удивилась, что холостяк выбрал ее, а не вторую финалистку.
Ранее Ирочка честно призналась, общается ли с Надином после проекта. Девушки жили в одном городе и уже при выходе эфиров "Холостяка" в сети выплыли их общие фото.