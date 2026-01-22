"Надин свечку не держала": Настя из "Холостяка" ответила, был ли у нее секс с Цымбалюком

Финалистка проекта поделилась, что было между ней с Цымбалюком, когда выключились камеры

Финалистка "Холостяка" Анастасия Половинкина ответила на вопрос, был ли интим между ней и главным героем шоу Тарасом Цымбалюком после последнего свидания на проекте. Девушка отреагировала на слова победительницы Надин, которая заявляла обратное.

Что следует знать

Анастасия Половинкина призналась, что происходило после выключения камер на последнем свидании между ней и холостяком

Девушка опровергла слова победительницы и отметила, что Надин не было с ними в комнате, поэтому она не может знать всю правду

По словам Анастасии в интервью Славе Демину, после последнего свидания на шоу команда проекта покинула ее с Тарасом наедине. Они общались на "нетелевизионные темы" и выпивали.

"Над свечу там не держала и ее в то время не было с нами в номере. Если для людей двое взрослых, замкнутых в одном пространстве, — это только о сексе, ну супер, это их мнение", — ответила Анастасия

На вопрос, был ли между ними с Цимбалюком интим, Анастасия ответила коротко: нет. Девушка отметила, что готова к тому, что пользователи сети не поверят в ее слова и даже не читают комментарии по этому поводу.

Напомним, что Надин в своем интервью заявила, что между Анастасией и Тарасом произошел интим на проекте, в отличие от нее. Победительница "Холостяка" делилась, что после просмотра финальной серии она была шокирована тем, какая страсть бушевала между Цимбалюком и Половинкиной и удивилась, что холостяк выбрал ее, а не вторую финалистку.

