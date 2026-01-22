Зараз має кращий вигляд, ніж 18 років тому. Куди зникла Кульбаба з М1 і як вона виглядає

46-річна зірка змінила знімальні майданчики на спортзал і соцмережі

Колишня ведуча музичного телеканалу М1 Валерія Крук, раніше відома під псевдонімом Кульбаба (Coolbaba), більше не веде телеефіри, але дуже популярна у соцмережі.

Що потрібно знати:

Валерія Крук розпочала кар’єру у модельному бізнесі у 16 років

Вона здобула популярність як телеведуча музичного каналу М1

Сьогодні Крук — популярний фітнес-інфлюєнсер із сотнями тисяч підписників

Валерія народилася 21 лютого 1979 року у Києві. Відомо, що навчалася вона у гімназії імені О. С. Пушкіна (зараз ліцей 153), потім закінчила економічний факультет Національного авіаційного університету. З дитинства вона захоплювалася фотографією, любила співати та слухати музику. Упродовж семи років займалася бальними танцями.

У модельний бізнес Крук прийшла у 16 років: знімалася для обкладинок кількох популярних чоловічих журналів (XL Україна, PENTHOUSE, FHM) і входила до числа найсексуальніших жінок України. 2008 року замінила собою "Кульбабу" Ірину Красильникову, яка вела хіт-парад М20, але була звільнена через бійку.

Валерія Крук вела хіт-парад М20 на каналі М1

Ведуча була Кульбабою

У 2000 і 2001 роках я активно займалася модельним бізнесом, виграла достатню кількість конкурсів краси, займалася сім років бальними танцями плюс я активно займаюся спортом Валерія Крук

2012 року ексКульбаба знялася у відвертій фотосесії для російського журналу XXL. Автором зйомки виступив фотограф Вадим Фортунаті, а проходила вона на грецькому острові Міконос.

Валерія Крук Валерія Крук

У 2017 році, після анексії Криму та під час АТО, Крук знялася у ток-шоу "На самом деле" у Москві, де ведучим був нинішній путініст Дмитро Шепелєв. За словами Валерії, на зйомках її намагалися ставити у незручне становище, провокуючи антиукраїнською пропагандою.

Була жесть. Пропаганда політичного конфлікту, яка несе абсолютно антиукраїнський контекст, питання брудні, питання провокаційні, багато брехні. Було складно. Було неприємно. Ми відстрілювалися, як могли Валерія Крук

Де зараз Валерія Крук

Судячи із записів у Фейсбуці ексведучої, зараз вона перебуває в Австрії. Свої останні пости Валерія публікує з Відня, де під час повномасштабної війни мешкає її єдина донька Софія, якій зараз 23 роки.

Валерія Крук із дочкою Софією (ліворуч)

Відомо, що Крук була одружена тричі. Наприкінці 2017 року стало відомо, що жінка закрутила роман з українським футболістом Олександром Яковенком, який майже на вісім років молодший від неї.

У шосту річницю знайомства, у квітні 2023 року, Валерія поділилася у соцмережі рідкісними фото з коханим чоловіком. Невідомо, чи разом пара зараз.

Валерія та Олександр Яковенко

На сторінку колишньої Кульбаби в Інстаграмі підписано майже 260 тисяч людей. У своєму блозі Крук, якій у лютому виповниться 47 років, публікує відверті кадри, вихваляючись підтягнутою фігурою. Вона двічі ставала чемпіонкою України у категорії "фітнес-бікіні", а також здобула титул віцечемпіонки Європи.

Зараз Валерія – успішний блогер, професійна фітнес-модель, нутриціолог. Вона активно пропагує здоровий спосіб життя, правильне харчування та регулярні тренування, ділиться порадами щодо догляду за собою та мотиваційними постами. Підтримує Україну у повномасштабній війні.

