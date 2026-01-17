Народила чотирьох дітей. Як зараз виглядає дружина-красуня українського чемпіона Усика

37-річна Катерина ділиться сміливими знімками із шанувальниками

Цієї суботи, 17 січня, відзначає свій 39-й день народження чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик. Усі свої перемоги боксер присвячує своїй коханій дружині Катерині.

Що потрібно знати:

Усик та його дружина зустрілися ще у шкільні роки

Вони одружені з 2009 року та виховують чотирьох дітей

Катерина веде активний спортивний спосіб життя і популярна у соцмережах

Олександр Усик та Катерина (у дівоцтві) Хмелевська навчалися в одній школі у Сімферополі, але у паралельних класах. Якось він запросив майбутню дружину повболівати за нього на фіналі чемпіонату Криму. Попри поразку, після змагань боксер-початківець запропонував Катерині сходити на побачення, і вона погодилася.

У вересні 2009 року пара зіграла весілля — минулого року вони відзначили 16 років шлюбу. Урочистість відбулася у Криму, у вузькому колі рідних та близьких. Після анексії півострова Росією у 2014 році сім’я переїхала до Київської області, а пізніше збудувала будинок у Ворзелі.

Олександр та Катерина стали батьками чотирьох чудових дітей. Сьогодні 37-річна дружина українського чемпіона може похвалитися привабливою фігурою та виразними формами. Вона регулярно займається у залі та ділиться з шанувальниками знімками у сміливих образах.

Нагадаємо, що у 2010 році у подружжя народилася донька Єлизавета, потім на світ з’явилися сини Кирило та Михайло. Наймолодша дочка пари народилася 28 січня 2024 року.