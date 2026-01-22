Сейчас выглядит лучше, чем 18 лет назад. Куда пропала Кульбаба с М1 и как она выглядит

46-летняя звезда сменила съемочные площадки на спортзал и соцсети

Бывшая ведущая музыкального телеканала М1 Валерия Крук, ранее известная под псевдонимом Кульбаба (Coolbaba), больше не ведет телеэфиры, но очень популярна в соцсети.

Что нужно знать:

Валерия Крук начала карьеру в модельном бизнесе в 16 лет

Она получила известность как телеведущая музыкального канала М1

Сегодня Крук — востребованный фитнес-инфлюенсер с сотнями тысяч подписчиков

Валерия родилась 21 февраля 1979 года в Киеве. Известно, что училась она в гимназии имени А. С. Пушкина (сейчас лицей 153), затем окончила экономический факультет Национального авиационного университета. С детства она увлекалась фотографией, любила петь и слушать музыку. На протяжении семи лет занималась бальными танцами.

В модельный бизнес Крук пришла в 16 лет: снималась для обложек нескольких популярных мужских журналов (XL Украина, PENTHOUSE, FHM) и входила в число самых сексуальных женщин Украины. В 2008 году заменила собой "Кульбабу" Ирину Красильникову, которая вела хит-парад М20, но была уволена из-за драки.

Валерия Крук вела хит-парад М20 на канале М1

Ведущая была Кульбабой

В 2000 и 2001 году, я активно занималась модельным бизнесом, выиграла достаточное количество конкурсов красоты, занималась семь лет бальными танцами плюс я активно занимаюсь спортом Валерия Крук

В 2012 году экс-Кульбаба снялась в откровенной фотосессии для российского журнала XXL. Автором съемки выступил фотограф Вадим Фортунати, а проходила она на греческом острове Миконос.

Валерия Крук Валерия Крук

В 2017 году, после аннексии Крыма и во время АТО, Крук снялась в ток-шоу "На самом деле" в Москве, где ведущим был нынешний путинист Дмитрий Шепелев. По словам Валерии, на съемках ее пытались ставить в неловкое положение, провоцировая антиукраинской пропагандой.

Была жесть. Пропаганда политического конфликта, несущая абсолютно антиукраинский контекст, вопросы грязные, вопросы провокационные, много лжи. Было сложно. Было неприятно. Мы отстреливались, как могли Валерия Крук

Где сейчас Валерия Крук

Судя из записей в Фейсбуке экс-ведущей, сейчас она находится в Австрии. Свои последние посты Валерия публикует из Вены, где во время полномасштабной войны живет ее единственная дочь София, которой сейчас 23 года.

Валерия Крук с дочерью Софией (слева)

Известно, что Крук была замужем трижды. В конце 2017 года стало известно, что женщина закрутила роман с украинским футболистом Александром Яковенко, который почти на восемь лет младше нее.

В шестую годовщину знакомства, в апреле 2023 года, Валерия поделилась в соцсети редкими фото с любимым мужчиной. Неизвестно, вместе ли сейчас пара.

Валерия и Александр Яковенко

На страницу бывшей Кульбабы в Инстаграме подписано почти 260 тысяч человек. В своем блоге Крук, которой в феврале исполнится 47 лет, публикует откровенные кадры, хвастаясь подтянутой фигурой. Она дважды становилась чемпионкой Украины в категории "фитнес-бикини", а также завоевала титул вице-чемпионки Европы.

Сейчас Валерия — успешный блогер, профессиональная фитнес-модель, нутрициолог. Она активно пропагандирует здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные тренировки, делится советами по уходу за собой и мотивационными постами. Поддерживает Украину в полномасштабной войне.

