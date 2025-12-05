Лише зарплата і зйомна квартира: чим живе прокурорка з Харкова, чиї фото знайшли на Onlyfans

Прокурорка Карапетян звернулась до поліції, заявивши про злив інтимних фото заради помсти

У Харкові напередодні стався скандал з еротичним підтекстом. В регіональних соцмережах поширювали інформацію про те, що прокурорка Новобаварської окружної прокуратури Луїза Карапетян нібито має акаунт на платформі OnlyFans. Публікувались фото та відео інтимного характеру.

У Харківській обласній прокуратурі призначили службове розслідування для перевірки всіх обставин. Також наголосили — Луїза Карпетян звернулась до поліції, адже, згідно з її заявою, поширив фото та відео з нею колишній бойфренд, намагаючись помститись. До ЄРДР внесли дані за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя.

Фото з OnlyFans

Відео з OnlyFans - скріншот

Що відомо про Луїзу Карапетян

Луїза Карапетян до 2022 року працювала у Вовчанській прокуратурі, після повномасштабного вторгнення стала прокурором Харківської обласної прокуратури. У 2024 році подавала документи на роботу детективом в НАБУ.

Луїза Карапетян

Декларація Карапетян свідчить — жінка незаміжня, живе на орендованій квартирі і цінного майна не має. З доходів вказана допомога для внутрішньопереміщених осіб у сумі 4000 грн за 2024 рік, виплата від профспілки прокуратури та заробітна плата.

Декларації Луїзи Карапетян

Декларації Луїзи Карапетян

Декларації Луїзи Карапетян

Нагадаємо, сама платформа OnlyFans в Україні не заборонена і доступна, але законність діяльності залежить від контенту, створюючи "сіру зону" для моделей, які виставляють там фото та відео.

