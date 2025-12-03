"Ескорт" за 30 грн: на честь якої зірки OnlyFans "Укрпошта" хоче назвати тариф (фото)

Ця дівчина заробила $95 млн за 28 місяців

Популярний поштовий оператор "Укрпошта" запускає новий тариф для передачі посилок та документів у межах одного відділення та прямо зараз обирає для нього назву. Один із варіантів вельми незвичайний — "Ескорт".

Що потрібно знати:

Гендиректор компанії Ігор Смілянський надихнувся шаленими заробітками моделі OnlyFans Софі Рейн

Вартість послуги — 30 гривень за посилку з супроводом до отримувача

Розглядаються три варіанти — "Ескорт", "Залишай і забирай" та користувальницький варіант

Про це у своєму Telegram-каналі розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Він поділився несподіваним джерелом натхнення: знаменитою дівчиною з OnlyFans Софі Рейн.

Трамп – не наш орієнтир. Тим більше, що миру він нам поки що не допоміг досягти. Наш справжній орієнтир дівчина з OnlyFans, Софі Рейн, яка своєю невтомною роботою заробила $95 млн за 28 місяців, або $3,4 млн щомісяця. І головне: люди віддавали їй гроші із задоволенням, і ніхто не скаржився на "велику зарплатню" пише гендиректор

Зарплата Софі Рейн

Смілянський пропонує назвати один із тарифів пошти — "Ескорт". Багато хто міг не знати, але в компанії є тариф на відправку посилок та документів, де ви можете передати їх у межах одного відділення, а отримувач може забрати лише за 30 гривень.

Для порівняння: залишити речі у камері зберігання УЗ коштує 80–150 гривень на добу. А у нас 7 днів за 30 гривень, а задоволення одне й те саме. Тож я подумав: а чому б нам не назвати цей тариф "Ескорт"? Тому що ми фактично супроводжуємо вашу посилку, поки вона чекає на одержувача. Найдоступніший ескорт на ринку, між іншим пояснив він.

Також Смілянський залишив опитування у своєму каналі, де люди можуть проголосувати за назву. Усього є три варіанти:

Тариф "Ескорт"

Тариф "Залишай і забирай"

Ваш варіант.

Софі Рейн — хто вона

21-річна американська інтернет-знаменитість. Після звільнення з роботи офіціанткою вона створила обліковий запис на OnlyFans. Наприкінці 2024 року стала популярна, оголосивши про свої доходи на платформі, і незабаром після цього започаткувала проєкт Bop House.

В одному з інтерв’ю вона заявила, що публікує контент OnlyFans сама, тому що вона християнка і незаймана.

Софі Рейн. Фото: Instagram/sophieraiin

Обліковий запис Рейн у 2024 році став коштувати 10 доларів на місяць. У листопаді того ж року вона опублікувала фотографію панелі управління OnlyFans, заявивши, що заробила 43 мільйони доларів за перший рік на платформі.

12 грудня 2024 року Рейн та інша творець контенту OnlyFans Айша Софей спільно заснували Bop House — будинок, де вони разом з іншими моделями жили та брали участь у створенні контенту один одного для OnlyFans.

Софі Рейн. Фото: Instagram/sophieraiin

Рейн залишила будинок у липні 2025 року, щоб проводити більше часу на своїй фермі у Тампі, проте продовжила знімати контент разом із моделями. Наступного місяця вона взяла участь у благодійному стримі MrBeast, де пожертвувала 1 000 000 доларів.

Софі Рейн. Фото: Instagram/sophieraiin

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нові поштомати "Укрпошти" викликали хвилю жартів та мемів.