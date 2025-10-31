Голые платья всегда были в моде. Кто из знаменитостей "раздевался" на красной дорожке — самые смелые образы (фото)

Сидни Суини обошла известную модель в платье, которое "положило конец всем голым платьям"

Американская актриса Сидни Суини, сыгравшая в сериале "Эйфория" и фильме "Люблю тебя ненавидеть", является не первой, кто взбудоражил публику провокационными выходами в "голом" платье.

Что нужно знать:

"Голые" платья остаются самым заметным трендом на красной дорожке

Легендарный наряд Мэрилин Монро продолжает вдохновлять современных актрис

Дакота Джонсон и Белла Хадид регулярно шокируют публику прозрачными платьями на фестивалях

Новая звезда Голливуда Сидни Суини переплюнула всех

Красная дорожка давно перестала быть просто подиумом для вечерних нарядов — сегодня это пространство, где мода, смелость и самовыражение сливаются воедино. И ничто не привлекает внимание так, как "голое" платье — прозрачное, мерцающее, едва прикрывающее тело.

На грани провокации в "голых" платьях

Мэрилин Монро считается прародительницей этого провокационного модного тренда. Ее культовое платье, усыпанное стразами, стало символом смелости женщины, которая не боялась быть желанной. Именно в нем звезда в 1962 году пела Happy Birthday, Mr. President.

Фото: Getty Images

Легендарное "голое" платье продолжает удивлять. Оно многократно переходило с рук в руки на аукционах, и с каждой новой продажей его стоимость неуклонно растет — от 4,8 миллиона долларов и выше.

Фото: Getty Images

Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон выбирает утонченную провокацию. Например, на Венецианском кинофестивале 2021 года она вышла в полностью прозрачном платье от Gucci с цепочками.

Фото: Getty Images

В феврале 2024 года знаменитость привлекла к себе все взгляды на премьере фильма "Мадам Паутина" в Лос-Анджелесе. Для этого выхода актриса остановила выбор на длинном вязаном платье в пол. Блестящие детали придали образу особое сияние. Хотя наряд был полностью прозрачным, Джонсон выглядела элегантно, без вульгарности.

Фото: Getty Images

В сентябре 2025 года актриса появилась на кинофестивале в Цюрихе в прозрачном платье Gucci, выполненное в насыщенном синем цвете.

Фото: Getty Images

В 2024-м на Каннский кинофестиваль супермодель Белла Хадид появилась в почти прозрачном платье от Saint Laurent, которое журналисты смело назвали "naked dress to end all naked dresses" ("голое платье, которое положило конец всем голым платьям").

Фото: Getty Images

Однако СМИ ошиблись с тем, что Хадид больше никто не сможет превзойти в провокационности. Секс-символ нового поколения Сидни Суини уже в этом октябре сумела затмить модель во всех смыслах. 28-летняя звезда "Эйфории" является одной из тех актрис Голливуда, кто может похвастаться пышным бюстом, и Сидни этим отлично пользуется.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2024 году Сидни Суини поразила нарядом с огромным декольте. Это случилось в "Вечернем шоу с Джимми Феллоном".