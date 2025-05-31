Дівчата влаштували стриптиз на даху авто в центрі окупованого Луганська (фото 18+)

Ця ситуація стала приводом для початку офіційної перевірки з боку місцевих "правоохоронних органів"

У центрі окупованого Луганська, неподалік храму, 30 травня сталася подія, яка викликала суспільний резонанс. Двоє молодих жінок влаштували гучну вечірку прямо на даху автомобіля біля одного з розважальних закладів міста.

Про це повідомляють місцеві пабліки. "Стриптизерки" танцювали під музику з нецензурними словами, що грала на фоні.

Ця ситуація стала приводом для початку офіційної перевірки з боку місцевих "правоохоронних органів". Окупаційна "поліція" повідомила, що вивчає обставини інциденту й згодом ухвалить рішення відповідно до законодавства РФ щодо можливого порушення громадського порядку.

Подія викликала активні обговорення в соціальних мережах, зокрема в місцевих чатах, де користувачі висловлюють різні думки та висловлюють своє неприйняття:

Фу, гидота. Знайти та оштрафувати, а потім на громадські роботи, щоб порядок наводили, квіточки саджали. Можливо, праця їм допоможе, хоча сумнівно. Хворі на голову, більше розуму, мабуть, не вистачає.

Де доблесний патруль? Треба стежити за порядком.

А де поліція? Це ж центр міста!

За порушення комендантської години людей забирають на всю ніч, а цих чомусь не взяли.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні дівчина-підліток танцювала на кладовищі серед могил під російський реп, зняла це на телефон і виклала відео в соцмережі.