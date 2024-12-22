Чоловік влаштував стриптиз посеред вулиці в самому центрі Дніпра (фото 18+)

Поліцейські на місці події попросили молодика одягнутись

У неділю, 22 грудня, у Дніпрі біля ТРЦ "Мост-сіті" чоловік посеред дороги впав та кричав на всю вулицю. Згодом роздягнувся догола.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Читачі каналу додали, що він у неадекватному стані, вимагав, щоб охоронець попросив вибачення за те, що нагрубив.

На опублікованих кадрах помітно, що він спочатку був в одязі, а потім почав роздягатись. Також чути, що така ситуація стається не вперше.

Що стало насправді причиною такої поведінки, невідомо.

Місцеві викликали поліцію. Поліцейські на місці події попросили молодика одягнутись.

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