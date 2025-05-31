Девушки устроили стриптиз на крыше авто в центре оккупированного Луганска (фото 18+)

Эта ситуация стала поводом к началу официальной проверки со стороны местных "правоохранительных органов"

В центре оккупированного Луганска, неподалеку от храма, 30 мая произошло событие, вызвавшее общественный резонанс. Две молодые женщины устроили громкую вечеринку прямо на крыше автомобиля возле одного из развлекательных заведений города.

Об этом сообщают местные паблики. "Стриптизерши" танцевали под музыку с нецензурными словами, игравшей на фоне.

Эта ситуация стала поводом к началу официальной проверки со стороны местных "правоохранительных органов". Оккупационная "полиция" сообщила, что изучает обстоятельства инцидента и впоследствии примет решение в соответствии с законодательством РФ о возможном нарушении общественного порядка.

Событие вызвало активные обсуждения в социальных сетях, в частности в местных чатах, где пользователи высказывают разные мнения и выражают свое неприятие:

Фу, гадость. Найти и оштрафовать, а затем на общественные работы, чтобы порядок наводили, цветы сажали. Возможно, труд им поможет, хотя сомнительно. Больные головой, больше ума, пожалуй, не хватает.

Где доблестный патруль? Надо следить за порядком.

А где полиция? Это же центр города!

За нарушение комендантского часа людей забирают на всю ночь, а этих почему-то не взяли.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине девушка-подросток танцевала на кладбище среди могил под российский рэп, сняла это на телефон и выложила видео в соцсети.