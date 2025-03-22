Моделі відмовляються їхати в Дубаї? Трагедія з українкою Ковальчук вплинула на росіянок

Навколо Dubai Porta Potty продовжує вирувати скандал

Російські моделі масово відмовляються від роботи в Дубаї через гучний скандал навколо Dubai Porta Potty та історії з українською моделлю Марією Ковальчук, яка 8 днів не виходила на зв'язок.

Як пише російський паблік SHOT, посилаючись на власні джерела, багато моделей Росії відмовляються від робочих поїздок до Дубаю. Деякі жінки навіть розривають контракти з агенствами, адже сильно налякані.

Проте гучний скандал навколо дубайських вечірок змусив замовників підняти ціни на участь у розвагах, однак моделей це не тішить. Зазвичай, участь у Dubai Porta Potty коштує до 50 тисяч доларів без врахування чайових та подарунків.

За словами моделей, які брали участь в цих вечірках, на деяких з них відбуваються справжні жахіття. Одна з моделей розповідала, що під час "роботи" клієнт вибив їй зуби, проте майже одразу дав грошей на нові.

Історія з моделлю Марією Ковальчук, яка 8 днів не виходила на зв'язок та брала участь у Dubai Porta Potty, налякала її колег. Адже дівчину знайшли на узбіччі дороги з чисельними переломами та тяжкому стані. У мережі переконані, що таке каліцтво жінка отримала на одній з Dubai Porta Potty.

Зауважимо, що Dubai Porta Potty — це VIP-вечірки заможних дубайських шейхів, на яких з гарними дівчатами-моделями відбуваються доволі жорстокі речі. Суть цих вечірок полягає в тому, що заможні чоловіки фактично знущаються з жінок. Учасниці Porta Potty отримують чималі гроші за свою роботу, але піддаються нелюдському ставленню і мають відповідати певним параметрам. Зокрема: зріст до 180 см, відсутність татуювань та пірсингів, вік в районі 20 років тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про стан Марії Ковальчук. Вона перенесла складні операції і не може говорити.