Злягання з тваринами, каліцтво і не тільки. Що відомо про вечірки Porta Potty, після яких українку знайшли скаліченою в Дубаї

Dubai Porta Potty існують вже понад 10 років

В українській мережі завзято обговорюють Дубайські вечірки Dubai Porta Potty. Адже внаслідок однієї з них модель Марія Ковальчук ймовірніше отримала тяжкі травми.

"Телеграф" розповість, що таке Dubai Porta Potty і чому зараз навколо цих вечірок стільки розмов у мережі. Зауважимо, що Dubai Porta Potty існують вже понад 10 років і за кордоном доволі часто потрапляють на шпальти ЗМІ.

Dubai Porta Potty — це VIP-вечірки заможних дубайських шейхів, на яких з гарними дівчатами-моделями відбуваються доволі жорстокі речі. Суть цих вечірок полягає в тому, що заможні чоловіки фактично знущаються з жінок. Вони чинять не тільки сексуальне насилля, а й моральне. До слова, Potty з англійської — нічний горшок.

Учасниці вечірок чи знайомі з ними дівчати розповідали, що жінки, які погодились на участь у Dubai Porta Potty, піддавались сексуальному насиллю з боку десятків чоловіків одночасно. Таким моделям випорожнюються у рота, примушують до сексуального зв'язку з тваринами, до прикладу, віслюками чи конями. Не рідко учасниць таких вечірок калічать, вибиваючи зуби, ламаючи ребра, руки та ноги.

За усі вищевказані знущання дівчата отримують гроші. Як кажуть у мережі, на Dubai Porta Potty можна заробити понад 50 тисяч доларів за одну вечірку. Звісно, чим вище рівень "розваг" шейхів, тим вище платня.

До прикладу, підписання контракта про нерозголошення (обов'язкова умова участі у вечірці) супроводжується подарунком в 1-2 тисячі доларів. Сексуальний зв'язок з людьми від 5 тисяч доларів, залежно від жорстокості "стосунків". Випорожнення до рота та зв'язок з тваринами коштують від 20 тисяч доларів, а каліцтво — до 50 тисяч. Усі вищевикладені ціни не точні, їх називають різні джерела у мережі.

Перші згадки про Dubai Porta Potty з'явились у закордонних ЗМІ у 2015 році, проте тоді вони здебільшого не мали такого розголосу як зараз. Суть цих вечірок не змінюється протягом 10 років, проте історія моделі Марії Ковальчук привернула увагу суспільства. Адже дівчина кілька днів не виходила на зв'язок, а потім її знайшли з тяжкими травмами на узбіччі дороги в Дубаї. Пізніше у мережі з'явилась інформація, що вона брала учать в одній з вечірок Dubai Porta Potty.

До того ж певну роль в цьому відіграв і гучний скандал з сексуальним насиллям з репером P. Diddy, який прогримів в 2024 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про стан Марії Ковальчук. Вона перенесла складні операції і не може говорити.