Модели отказываются ехать в Дубай? Трагедия с украинкой Ковальчук повлияла на россиянок

Вокруг Dubai Porta Potty продолжает бурлить скандал

Российские модели массово отказываются от работы в Дубае из-за громкого скандала вокруг Dubai Porta Potty и истории с украинской моделью Марией Ковальчук, которая 8 дней не выходила на связь.

Как пишет российский паблик SHOT, ссылаясь на собственные источники, многие модели России отказываются от рабочих поездок в Дубай. Некоторые женщины даже расторгают контракты с агентствами, ведь сильно напуганы.

Однако громкий скандал вокруг дубайских вечеринок заставил заказчиков поднять цены на участие в развлечениях, однако моделей это не радует. Обычно участие в Dubai Porta Potty стоит до 50 тысяч долларов без учета чаевых и подарков.

По словам моделей, участвовавших в этих вечеринках, на некоторых из них происходят настоящие ужасы. Одна из моделей рассказывала, что во время работы клиент выбил ей зубы, однако почти сразу дал денег на новые.

История с моделью Марией Ковальчук, которая 8 дней не выходила на связь и участвовала в Dubai Porta Potty, напугала ее коллег. Ведь девушку нашли на обочине дороги с многочисленными переломами и в тяжелом состоянии. В сети убеждены, что такое увечье женщина получила на одной из Dubai Porta Potty.

Отметим, что Dubai Porta Potty — это VIP-вечеринки богатых дубайских шейхов, на которых с красивыми девушками-моделями происходят довольно жестокие вещи. Суть этих вечеринок состоит в том, что состоятельные мужчины фактически издеваются над женщинами. Участницы Porta Potty получают немалые деньги за свою работу, но подвергаются бесчеловечному отношению и должны соответствовать определенным параметрам. В частности: рост до 180 см, отсутствие татуировок и пирсингов, возраст в районе 20 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о состоянии Марии Ковальчук. Она перенесла сложные операции и не может говорить.