У Києві розбійник схопив жінку за шию та хотів відібрати телефон: чоловік почув вирок

На крики жінки почули перехожі й втрутилися

У Києві суд виніс вирок чоловіку, який намагався обікрасти перехожу жінку. Зловмисник проведе за ґратами майже сім років.

Про це повідомляє поліція Києва. Слідство з'ясувало, що 32-річний уродженець Донецька напав на 24-річну киянку.

Потерпіла поверталася додому, як невідомий чоловік схопив жінку за шию та намагався відібрати її мобільний телефон. На крики жінки відреагували небайдужі перехожі. Вони затримали розбійника та передали правоохоронцям.

Подія сталася у травні 2022 року на вулиці Василя Порика в Подільському районі столиці.

"Слідчі затримали 32-річного уродженця Донецька та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – незакінчений замах на відкрите викрадення чужого майна та в подальшому скерували до суду для розгляду справи по суті обвинувальний акт", — йдеться у повідомленні.

Зловмисник намагався вхопити телефон потерпілої

У поліції зазначають, що Подільський районний суд міста Києва визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину. Чоловіку призначено покарання у вигляді шести років та семи місяців позбавлення волі.

Грабіжник проведе понад 6 років у в'язниці

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві молодики напали з ножем на водія та хотіли відібрати його авто. Зловмисники хотіли збагатитися шляхом викрадення елітного легковика.