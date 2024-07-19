В Киеве разбойник схватил женщину за шею и хотел отобрать телефон: мужчина услышал приговор

Крики женщины услышали прохожие и вмешались

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который пытался обокрасть прохожую женщину. Злоумышленник проведет за решеткой почти семь лет.

Об этом сообщает полиция Киева. Следствие выяснило, что 32-летний уроженец Донецка напал на 24-летнюю киевлянку.

Потерпевшая возвращалась домой, когда неизвестный мужчина схватил женщину за шею и пытался отобрать ее мобильный телефон. На крики женщины отреагировали неравнодушные прохожие. Они задержали разбойника и передали правоохранителям.

Событие произошло в мае 2022 года по улице Василия Порика в Подольском районе столицы.

"Следователи задержали 32-летнего уроженца Донецка и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — неоконченное покушение на открытое похищение чужого имущества и в дальнейшем направили в суд для рассмотрения дела по существу обвинительное акт", — говорится в сообщении.

Злоумышленник пытался ухватить телефон потерпевшей

В полиции отмечают, что Подольский районный суд Киева признал обвиняемого виновным в совершении преступления. Мужчине назначено наказание в виде шести лет и семи месяцев лишения свободы.

Грабитель проведет более 6 лет в тюрьме

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве молодые люди напали с ножом на водителя и хотели отобрать его авто. Злоумышленники хотели обогатиться путем похищения элитной легковушки.