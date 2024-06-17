"Сутенер очолює Міністерство освіти": Фаріон зробила чергову скандальну заяву, у чому причина

Голова Міносвіти не може бути без наукового ступеня

Скандали навколо професорки кафедри української мови Львівської політехніки Ірини Фаріон і досі не вщухають, адже цього разу вона назвала голову Міністра освіти і науки (МОН) Оксена Лісового неуком, плагіатором та сутенером. І на це, за її думкою, є як мінімум дві вагомі причини.

Про це пані Ірина розповіла "Телеграф" в інтерв'ю "За що ми проливали кров на Майдані: Фаріон про справи в СБУ і "сутенера" в Міносвіти".

"Неук, плагіатор, а тепер ще й сутенер очолює Міністерство освіти", — так вона назвала Лісового.

Пояснюючи перші дві характеристики, Фаріон наголосила на відсутності наукового ступеня та захищеної дисертації у чинного голови МОН. Зауважимо, що Лісовий відмовився від звання науковця добровільно, після утвердження Урядом постанови, яка дозволяє це робити. Щодо звання "плагіатор" від Фаріон, тут теж є пояснення, адже у його дисертації нібито є уривки з чужих робіт, тому Лісовий й подав її на перевірку.

Але все ж залишається питання, чому пані Фаріон назвала чинного голову Міносвіти сутенером.

"Вибачте, коли в Переяславському університеті запрошують виступати і називають її порноакторкою… (у згаданому виші порноакторка Джозефіна Джексон виступила перед студентами, — Ред.) Ви запрошуєте повію на виступи перед студентами! Що з вами відбувається?", — аргументує свою позицію Фаріон.

Нагадаємо, що Львівський апеляційний суд ухвалив рішення про відновлення Ірини Фаріон на посаді професора кафедри української мови у "Львівській політехніці".

Раніше "Телеграф" писав, що Міністр освіти Лісовий прокоментував чутки про відставку.