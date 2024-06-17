"Сутенер возглавляет Министерство образования": Фарион сделала очередное скандальное заявление, в чем причина

Глава Минобразования не может быть без ученой степени

Скандалы вокруг профессора кафедры украинского языка Львовской политехники Ирины Фарион до сих пор не утихают, ведь в этот раз она назвала главу Министра образования и науки (МОН) Оксена Лисового неуком, плагиатором и сутенером. И на это, по ее мнению, есть как минимум две веские причины.

Об этом Ирина рассказала "Телеграфу" в интервью "За что мы проливали кровь на Майдане: Фарион о делах в СБУ и "сутенере" в Минобразования ".

"Неук, плагиатор, а теперь еще и сутенер возглавляет Министерство образования", — так она назвала Лисового.

Объясняя первые две характеристики, Фарион отметила отсутствие научной степени и защищенной диссертации у действующего главы МОН. Заметим, что Лисовой отказался от звания ученого добровольно после утверждения Правительством постановления, которое позволяет это делать. Что касается звания "плагиатор" от Фарион, здесь тоже есть объяснение, ведь в его диссертации якобы имеет отрывки из чужих работ, поэтому Лесной и подал ее на проверку.

Но все же остается вопрос, почему госпожа Фарион назвала действующего главу Минобразования сутенером.

"Извините, когда в Переяславском университете приглашают выступать и называют ее порно-актрисой… (в упомянутом вузе порно-актриса Джозефина Джексон выступила перед студентами, — Ред.) Вы приглашаете проститутку на выступления перед студентами! Что с вами происходит?", — аргументирует свою позицию Фарион.

Напомним, что Львовский апелляционный суд принял решение о возобновлении Ирины Фарион в должности профессора кафедры украинского языка во "Львовской политехнике".

Ранее "Телеграф" писал, что Министр образования Лисовой прокомментировал слухи об отставке.