У Києві на вулиці помітили оголену жінку (відео 18+)

Вона крокувала і махала руками

У Києві помітили жінку без верхнього одягу і навіть без бюстгальтера. В такому вигляді дамочка розгулювала столицею просто серед "білого дня".

Записом поділилися читачі місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". На відео видно, що жінка нікуди не поспішає.

Вона нешвидко крокує та розмахує руками. Перешкодою не є навіть інші прохожі, які можуть звернути на неї увагу.

У мережі побоюються, що жінка може бути під впливом наркотичних речовин. Закликають не сміятися над інцидентом.

"Не смішно, під наркотою вона", — написав один із читачів каналу.

"Люди, що з вами? Смішно, знімають, викладають…слів немає…. людина душевно впала, замість підтримати ахаха", — обурено висловилася користувачка мережі.

Інші жартують над ситуацією: "Засмагає", "Спекотно, що ви хочете".

Деякі читачі стали на захист відчайдушної жінки.

"Це її вибір одягу, не ваше діло!", "Господи, чому чоловік без футболки це нормально, а жінка відразу жах", — пишуть користувачі.

Раніше "Телеграф" писав, нещодавно на вулицях Києва помітили хлопця без спідньої білизни. Гуляв він у досить людному місці неподалік жвавої проїжджої частини.