В Киеве на улице заметили обнаженную женщину (видео 18+)

Она шагала и махала руками

В Киеве была замечена женщина без верхней одежды и даже без бюстгальтера. В таком виде дамочка разгуливала по столице прямо среди "белого дня".

Поделились записью читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". На видео видно, что женщина никуда не торопится.

Она не быстро шагает и размахивает руками. Препятствием не являются даже прохожие, которые могут обратить на нее внимание.

В сети опасаются, что женщина возможно под влиянием наркотических веществ. Призывают не смеяться над инцидентом.

"Не смешно, под наркотой она", — написал один из читателей канала.

"Люди, что с вами? Смешно, снимают, выкладывают… слов нет…. человек душевно упал вместо поддержания ахаха", — возмущенно высказалась пользовательница сети.

Другие шутят над ситуацией: "Загорает", "Жарко, что вы хотите".

Некоторые читатели встали на защиту отчаянной женщины.

"Это ее выбор одежды, не ваше дело!", "Господи, почему мужчина без футболки это нормально, а женщина сразу ужас", — пишут пользователи.

Ранее "Телеграф" писал, недавно на улицах Киева заметили парня без нижнего белья. Гулял он в довольно людном месте недалеко от оживленной проезжей части.