Во Львовской области школьника судили за просмотр порно на уроке: что решили

В суд ни парень, ни его родители не явились

Во Львовской области суд наказал школьника, который просматривал порновидео на уроке. В материалах дела отмечается, что ученик одного из лицеев во Львовской области включил на уроке информатики "видео для взрослых", громко его комментировал и смеялся.

Об этом сообщает издание Zaxid.Net. Отмечается, что администрация школы обратилась из-за инцидента в полицию.

"8 декабря 2023 года 11-классник Дворцовской ЗЗСО Червоноградского района Остап И. во время урока информатики в компьютерном классе включил видео интимного характера, громко его комментировал и смеялся. При этом он ругался и отвлекал учеников и учителя от учебного процесса. Из-за этого инцидента администрация школы обратилась в полицию. На школьника составили протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)," — пишет издание.

Дело было передано в Сокальский районный суд. Сообщается, что на назначенное судом заседание ни родители, ни сам школьник не явились. Однако известно, что нарушитель направил заявление, в котором "признал свою вину и раскаялся, а также просил суд рассматривать дело без него".

В итоге судья признала школьника виновным в мелком хулиганстве, однако ограничилась предупреждением. Отмечается, что постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в лицее в Прикарпатье затравили сына военного. В ситуацию пришлось вмешаться властям.