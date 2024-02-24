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Не купуйте одяг в ці дні: чим це загрожує за народними прикметами

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Коли краще не купувати одяг
Коли краще не купувати одяг. Фото Freepik

Які дні краще приділити собі та близьким, а не покупкам

З покупками пов’язано безліч забобонів. Прикмети кажуть, що навіть є дні тижня, які несприятливі для придбання одягу. Раніше ми писали, чому не можна витрачати гроші в день зарплати, а тепер ділимося, коли не можна купувати речі.

В ці дні краще утриматися від придбання нових речей, щоб уникнути появу негативу. Про це пише Ukr.Media.

В які дні тижня не можна здійснювати покупки

Понеділок

Цей день — початок тижня. Прикмети кажуть, що краще виділити час для відновлення роботи після відпочинку, а не купувати речі. Краще цей день приділити більш корисним заняттям, які допоможуть вам розвиватися.

Субота

Цей краще присвятити відпочинку. Матеріальні речі в цей день краще не купувати. Також за повір’ями, покупки в середу приречені не невдачі.

Середа

В середу енергія стабілізується. Цей день краще приділити собі, а не покупкам. Однак якщо з’явиться вільний час, нові придбання піднімуть вам настрій.

Неділя

Неділю краще присвятити сім’ї та комунікаціям. Цей день краще провести з друзями чи другою половинкою, а не на шопінгу.

П'ятниця

П’ятниця — день кохання і краси. Краще приділити час внутрішньому стану і романтиці, а не покупкам.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі не можна залишати на порозі будинку. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.

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#Покупки #Забобони #Прикмети