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Накличете лиха: як і коли не можна фарбувати волосся

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Коли краще не фарбувати волосся
Коли краще не фарбувати волосся. Фото Freepik

Як довге волосся впливає на ваше життя

За прикметами, є дні, коли не можна фарбувати волосся. Вважається, що зробивши це у несприятливий час, можна залучити біди та нещастя у своє життя. Раніше ми писали, як можна передбачити майбутнє за допомогою цукру, а тепер ділимося, в які дні не можна фарбувати волосся.

Є дні, фарбування волосся в які, можна привернути у своє життя лихо. Про це пише Ukr.Media.

Коли не можна фарбувати волосся

За прикметами, волосся — частина енергетичного поля людини. Пофарбувавши його, можна змінити енергетику, що може мат вплив на майбутнє і позитивно, і негативно.

Згідно з повір’ями, найгірший день для зміни кольору волосся — п’ятниця. Річ у тім, що в цей день енергія нестабільна. Так можна привернути у життя негатив і сварки.

Довжина волосся

Вважається, що довге волосся має особливу силу. Воно може тримати у собі енергію і захищати від впливів зовнішнього світу. А фарба може пошкодити цей вплив.

Колір

Відтінки фарби також пов’язуються з магією та долею. Змінивши колір волосся, можна кардинально вплинути на життя і посприяти появі позитиву і гарних подій. До прикладу, червоне волосся символізує кохання і зміни в особистому житті. Чорний — проблеми у житті і навіть смуток і жалобу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі не можна залишати на порозі дому. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.

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#Забобони #Прикмети #Волосся