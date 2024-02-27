Укр

Назовете беды: как и когда нельзя красить волосы

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Когда лучше не красить волосы
Когда лучше не красить волосы. Фото Freepik

Как длинные волосы влияют на вашу жизнь

По приметам, есть дни, когда нельзя окрашивать волосы. Считается, что, совершив это в неблагоприятное время, можно вовлечь беды и несчастья в свою жизнь. Раньше мы писали, как можно предсказать будущее с помощью сахара, а теперь делимся, в какие дни нельзя красить волосы.

Есть дни, окрашивание волос в которые, можно привлечь в свою жизнь беду. Об этом пишет Ukr.Media.

Когда нельзя окрашивать волосы

По приметам, волосы – часть энергетического поля человека. Покрасив их, можно изменить энергетику, что может оказать влияние на будущее и положительно, и отрицательно.

Согласно поверьям, самый плохой день для изменения цвета волос – пятница. Дело в том, что в этот день энергия нестабильна. Так можно привлечь в жизнь негатив и ссоры.

Длина волос

Считается, что длинные волосы обладают особой силой. Они могут содержать в себе энергию и защищать от влияний внешнего мира. А краска может повредить это воздействие.

Цвет

Оттенки краски также связаны с магией и судьбой. Изменив цвет волос, можно кардинально повлиять на жизнь и поспособствовать появлению позитива и хороших событий. К примеру, красные волосы символизируют любовь и перемены в личной жизни. Черный — проблемы в жизни и даже грусть и траур.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи нельзя оставлять на пороге дома. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

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#Суеверия #Приметы #Волосся