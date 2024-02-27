Назовете беды: как и когда нельзя красить волосы
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Как длинные волосы влияют на вашу жизнь
По приметам, есть дни, когда нельзя окрашивать волосы. Считается, что, совершив это в неблагоприятное время, можно вовлечь беды и несчастья в свою жизнь. Раньше мы писали, как можно предсказать будущее с помощью сахара, а теперь делимся, в какие дни нельзя красить волосы.
Есть дни, окрашивание волос в которые, можно привлечь в свою жизнь беду. Об этом пишет Ukr.Media.
Когда нельзя окрашивать волосы
По приметам, волосы – часть энергетического поля человека. Покрасив их, можно изменить энергетику, что может оказать влияние на будущее и положительно, и отрицательно.
Согласно поверьям, самый плохой день для изменения цвета волос – пятница. Дело в том, что в этот день энергия нестабильна. Так можно привлечь в жизнь негатив и ссоры.
Длина волос
Считается, что длинные волосы обладают особой силой. Они могут содержать в себе энергию и защищать от влияний внешнего мира. А краска может повредить это воздействие.
Цвет
Оттенки краски также связаны с магией и судьбой. Изменив цвет волос, можно кардинально повлиять на жизнь и поспособствовать появлению позитива и хороших событий. К примеру, красные волосы символизируют любовь и перемены в личной жизни. Черный — проблемы в жизни и даже грусть и траур.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи нельзя оставлять на пороге дома. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.