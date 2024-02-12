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Загубилася шкарпетка: про що це віщує і що може принести за прикметами

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Прикмети про шкарпетки
Прикмети про шкарпетки. Фото freepik.com

Загублені шкарпетки можуть багато про що віщувати

Шкарпетки — банальна частина гардероба кожної людини. Часто трапляється таке, що після прання одна з пари губиться. На це ніхто не звертає уваги. Однак дарма. Раніше ми розповідали, чи можна дарувати червону нитку. Тепер поговоримо про прикмети стосовно шкарпеток.

Зі шкарпетками пов’язано немало прикмет. Деякі з них змусять вас по-іншому ставитися до цього елементу гардероба. Про це пише Ukr.Media.

Прикмети про шкарпетки

Шкарпетки — талісман. Деякі прикмети кажуть, що правильні шкарпетки можуть притягувати успіх. Є кольори та візерунки, що слугують захистом від негативних енергій і приносять успіх. Наприклад, червоний — символ кохання. Жовті — знак багатства й процвітання.

Втрата шкарпеток. Якщо одна з пари шкарпеток кудись зникла, згідно з деякими віруваннями, її забрав домовий. Також це може бути знаком про те, що власник цієї шкарпетки ставиться до свого життя безвідповідально.

Чи можна дарувати шкарпетки

Шкарпетки — це прояв турботи та поваги про людину. Проте згідно з однією прикметою, такий подарунок може принести сварки у стосунки.

Шкарпетки як захист. Якщо ви спите у шкарпетках, вони здатні не лише зігрівати ваші ноги. Вони можуть також стати оберегом від поганих снів та негативної енергетики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає, якщо чужа кішка біля вас лащиться. З цими тваринками пов’язано багато прикмет.

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#Забобони #Прикмети