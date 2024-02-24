Укр

Не покупайте одежду в эти дни: чем это чревато по народным приметам

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Когда лучше не покупать одежду
Когда лучше не покупать одежду. Фото Freepik

Какие дни лучше уделить себе и близким, а не покупкам

С покупками связано множество предрассудков. Приметы говорят, что есть дни недели, которые неблагоприятны для приобретения одежды. Раньше мы писали, почему нельзя тратить деньги в день зарплаты, а теперь делимся, когда нельзя покупать вещи.

В эти дни лучше воздержаться от приобретения новых вещей во избежание появления негатива. Об этом пишет Ukr.Media.

В какие дни недели нельзя совершать покупки

Понедельник

Этот день – начало недели. Приметы говорят, что лучше выделить время для возобновления работы после отдыха, а не покупать вещи. Лучше этот день уделить более полезным занятиям, которые помогут вам развиваться.

Суббота

Это лучше посвятить отдыху. Материальные вещи в этот день лучше не покупать. Также по поверьям, покупки в среду обречены не неудачи.

Среда

В среду энергия стабилизируется. Этот день лучше уделить себе, а не покупкам. Однако, если появится свободное время, новые приобретения поднимут вам настроение.

Воскресенье

Воскресенье лучше посвятить семье и коммуникациям. Этот день лучше провести с друзьями или второй половинкой, а не на шопинге.

Пятница

Пятница – день любви и красоты. Лучше уделить время внутреннему состоянию и романтике, а не покупкам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи нельзя оставлять на пороге дома. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

Теги:
#Покупки #Суеверия #Приметы