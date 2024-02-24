Не покупайте одежду в эти дни: чем это чревато по народным приметам

Какие дни лучше уделить себе и близким, а не покупкам

С покупками связано множество предрассудков. Приметы говорят, что есть дни недели, которые неблагоприятны для приобретения одежды. Раньше мы писали, почему нельзя тратить деньги в день зарплаты, а теперь делимся, когда нельзя покупать вещи.

В эти дни лучше воздержаться от приобретения новых вещей во избежание появления негатива. Об этом пишет Ukr.Media.

В какие дни недели нельзя совершать покупки

Понедельник

Этот день – начало недели. Приметы говорят, что лучше выделить время для возобновления работы после отдыха, а не покупать вещи. Лучше этот день уделить более полезным занятиям, которые помогут вам развиваться.

Суббота

Это лучше посвятить отдыху. Материальные вещи в этот день лучше не покупать. Также по поверьям, покупки в среду обречены не неудачи.

Среда

В среду энергия стабилизируется. Этот день лучше уделить себе, а не покупкам. Однако, если появится свободное время, новые приобретения поднимут вам настроение.

Воскресенье

Воскресенье лучше посвятить семье и коммуникациям. Этот день лучше провести с друзьями или второй половинкой, а не на шопинге.

Пятница

Пятница – день любви и красоты. Лучше уделить время внутреннему состоянию и романтике, а не покупкам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи нельзя оставлять на пороге дома. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.