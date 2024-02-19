Будуть проблеми у сім’ї, якщо заточите ніж саме цього дня

Ви можете порушити потік енергії та впустити у своє життя невдачу

Це не просто захоплююче заняття, а й необхідність для того, щоб після заточування ножа інструмент був ефективним протягом тривалого часу. Гострий ніж забезпечує чіткі та акуратні нарізи, але також може призвести до неприємностей. І мова тут зовсім не про травми.

Багато народних забобонів пов’язані з ножем, пише Ukr.Media. Важливо знати, кому і в які дні не слід точити ніж, оскільки це може призвести до непередбачуваних наслідків і проблем у житті.

Понеділок

Понеділок, як зазначають езотерики, є днем Місяця та чуттєвих енергій. Точіння ножів у цей день вважається несприятливим, оскільки це може зірвати природний потік енергії та призвести до невдач.

П’ятниця

П’ятниця асоціюється з Венерою і часто сприймається як час для відпочинку та спокою. У цей день варто уникати навіть такої активності, як заточування ножа, щоб зберегти гармонію.

Релігійні свята

У періоди релігійних свят та жалоби не рекомендується заточувати ножі. Ці гострі предмети можуть накопичувати негативну енергію, яка може вплинути на життя людини та призвести до непередбачуваних наслідків.

Повня і молодик

Езотерики вважають, що фази Місяця впливають на добробут всіх людей. Під час повні і молодика краще утриматися від заточування ножів, оскільки в ці періоди особлива енергетика, яку не варто порушувати.

Раніше ми розповідали, до чого порвався ланцюжок. Знання прикмет може допомогти уникнути в майбутньому нещастя та проблем.