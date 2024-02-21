Привернете біду: які речі не можна залишати на порозі дому

Чому на порозі не можна зберігати квіти

Є речі, залишивши які на порозі будинку, можна накликати негаразди і біди. Мало хто знає про це і припускається помилок, не здогадуючись, що привертає на свою оселю лихо. А раніше ми писали, про що віщує розбитий чайник.

Поріг будинку — це особливий простір, з ним пов’язано багато прикмет. Про це пише Ukr.Media.

Які речі не можна зберігати на порозі будинку

Взуття

Прикмети кажуть, що взуття, яке лишили на порозі, може привернути негативну енергетику. Краще взуття ставити в межах будинку, аби не накликати лиха.

Дзеркала

Дзеркала здатні відбивати енергію. Якщо воно лежатиме на порозі, негативна енергетика може подвоїтися, а також збільшитися проблеми. Якщо ж у дзеркалі відображається вихід, то воно може прогнати негатив.

Квіти

Квіти на порозі — символ суму і прощання. Прикмети кажуть, що задля того, аби запобігти появі негативних подій, краще не класти біля порогу букети. В коридорі також не варто вирощувати квіти.

Старі речі

Непотрібні речі, це, по-перше, неестетично. За прикметами, вони ще й сповільнюють енергетичний потік в домі. Старі речі перешкоджають приходу свіжих сил та нових можливостей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає випадково розсипана сіль. Ця прикмета може принести біди.