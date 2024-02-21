Укр

Привлечете беду: какие вещи нельзя оставлять на пороге дома

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Как можно привлечь беду
Как можно привлечь беду. Фото Freepik

Почему на пороге нельзя хранить цветы

Есть вещи, оставив которые на пороге дома, можно навлечь невзгоды и беды. Мало кто знает об этом и допускает ошибки, не догадываясь, что привлекает на свой дом беду. А раньше мы писали, о чем предвещает разбитый чайник.

Порог дома – это особое пространство, с ним связано много примет. Об этом пишет Ukr.Media.

Какие вещи нельзя хранить на пороге дома

Обувь

Приметы говорят, что оставленная на пороге обувь может привлечь негативную энергетику. Лучше обувь ставить в пределах дома, чтобы не навлечь бед.

Зеркало

Зеркала способны отражать энергию. Если оно будет лежать на пороге, отрицательная энергетика может удвоиться и увеличатся проблемы. Если же в зеркале отображается выход, оно может прогнать негатив.

Цветы

Цветы на пороге – символ грусти и прощания. Приметы говорят, что для того, чтобы предотвратить появление негативных событий, лучше не класть у порога букеты. В коридоре тоже не стоит выращивать цветы.

Старые вещи

Ненужные вещи, это, во-первых, неэстетично. По приметам они еще и замедляют энергетический поток в доме. Старые вещи препятствуют приходу новых сил и новых возможностей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает случайно рассыпанная соль. Эта примета может принести беды.

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