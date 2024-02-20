Перевірка на порчу: простий ритуал, який ви можете зробити вдома

Визначаємо, чи є на вас порча, за допомогою простого ритуалу з яйцем

Віра в псування глибоко вкоренилася в українській культурі. І хоча з наукової точки зору немає жодних доказів її існування, багато людей щиро вірять, що на них навели порчу, коли стикаються з низкою негараздів.

Якщо ви відчуваєте, що ваше життя раптово похитнулося, й вас спіткали нещастя, з якими ви раніше не стикалися, ви можете спробувати самостійно визначити, чи є на вас порча.

Простий ритуал з яйцем:

Вам знадобиться:

Склянка з чистою холодною водою

Свіже куряче яйце

1 столова ложка солі

Що робити:

Візьміть склянку з водою і киньте в неї 1 столову ложку солі. Обережно розбийте яйце в склянку, щоб жовток залишився цілим. Тримайте склянку в правій руці, а лівою рукою тримайтеся за хрест на шиї (якщо ви його носите). Прочитайте молитву "Отче наш" тричі. Поставте склянку на рівну поверхню і поспостерігайте за яйцем протягом 3-5 хвилин.

Інтерпретація результатів:

Якщо жовток залишився цілим, а білок рівномірно розтікся по воді: порчі немає.

порчі немає. Якщо білок має ниткоподібні відростки: це може свідчити про наявність порчі.

це може свідчити про наявність порчі. Якщо білок потемнів: це може свідчити про сильну порчу.

це може свідчити про сильну порчу. Якщо жовток розтікся: це може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям, не пов'язані з псуванням.

Важливо:

Цей ритуал не є 100% гарантією того, що на вас наклали порчу.

Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, рекомендується звернутися до фахівця з біоенергетики або екстрасенса.

Пам'ятайте, що віра в псування може мати сильний психологічний вплив. Не зациклюйтесь на негативі й думайте про те, як покращити своє життя.

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