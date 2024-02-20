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Перевірка на порчу: простий ритуал, який ви можете зробити вдома

Автор
Анастасія Джабер Анастасія Джабер
Дата публікації
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Перевірте себе за 5 хвилин (фото створене з допомогою ШІ) Новина оновлена 20 лютого 2024, 09:54
Перевірте себе за 5 хвилин (фото створене з допомогою ШІ). Фото Телеграф

Визначаємо, чи є на вас порча, за допомогою простого ритуалу з яйцем

Віра в псування глибоко вкоренилася в українській культурі. І хоча з наукової точки зору немає жодних доказів її існування, багато людей щиро вірять, що на них навели порчу, коли стикаються з низкою негараздів.

Якщо ви відчуваєте, що ваше життя раптово похитнулося, й вас спіткали нещастя, з якими ви раніше не стикалися, ви можете спробувати самостійно визначити, чи є на вас порча.

Простий ритуал з яйцем:

Вам знадобиться:

  • Склянка з чистою холодною водою
  • Свіже куряче яйце
  • 1 столова ложка солі

Що робити:

  1. Візьміть склянку з водою і киньте в неї 1 столову ложку солі.
  2. Обережно розбийте яйце в склянку, щоб жовток залишився цілим.
  3. Тримайте склянку в правій руці, а лівою рукою тримайтеся за хрест на шиї (якщо ви його носите).
  4. Прочитайте молитву "Отче наш" тричі.
  5. Поставте склянку на рівну поверхню і поспостерігайте за яйцем протягом 3-5 хвилин.

Інтерпретація результатів:

  • Якщо жовток залишився цілим, а білок рівномірно розтікся по воді: порчі немає.
  • Якщо білок має ниткоподібні відростки: це може свідчити про наявність порчі.
  • Якщо білок потемнів: це може свідчити про сильну порчу.
  • Якщо жовток розтікся: це може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям, не пов'язані з псуванням.

Важливо:

  • Цей ритуал не є 100% гарантією того, що на вас наклали порчу.
  • Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, рекомендується звернутися до фахівця з біоенергетики або екстрасенса.
  • Пам'ятайте, що віра в псування може мати сильний психологічний вплив. Не зациклюйтесь на негативі й думайте про те, як покращити своє життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, про те, як зняти порчу. Окрім цього, вас може зацікавити стаття про 9 ознак, які можуть вказувати на існування примар у вашому будинку.

Теги:
#Магія #Містика #Езотерика #Псування #Обряд #езотерика-Телеграф