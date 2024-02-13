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Як дізнатися, чи на вас навели порчу та як її зняти: 5 основних ознак

Автор
Анастасія Джабер Анастасія Джабер
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Автор
Врятуйте свою долю (фото створене з допомогою ШІ) Новина оновлена 13 лютого 2024, 12:26
Врятуйте свою долю (фото створене з допомогою ШІ). Фото Телеграф

Розпізнайте та здолайте негативний вплив

Віра в порчу та пристріт існує з давніх часів. І хоча наука не визнає їх, багато людей вірять, що негативний вплив ззовні може істотно шкодити життю.

Ця стаття, заснована на матеріалах порталу radiotrek, дослідить 5 явних ознак, які можуть свідчити про те, що на вас навели порчу.

Ознаки, які можуть свідчити про порчу:

  1. Раптове погіршення здоров'я: різке й безпричинне погіршення самопочуття, поява хронічних хвороб, алергій, непереносимості їжі, які не піддаються лікуванню, можуть бути свідченням негативного впливу.
  2. Невдачі в особистому житті: постійні сварки з близькими, розрив стосунків, самотність, нездатність знайти партнера — все це може бути наслідком псування на особисте життя.
  3. Проблеми в матеріальній сфері: раптова втрата роботи, крадіжки, невдачі в бізнесі, безгрошів'я — такі явища можуть свідчити про порчу на удачу.
  4. Апатія, депресія, втрата інтересу до життя: якщо ви відчуваєте постійну втому, апатію, втрату інтересу до життя, безпричинну тугу, це може бути ознакою псування на здоров'я.
  5. Незвичні явища: поява дивних звуків, запахів, бачення тіней, відчуття холоду або жару — такі явища можуть свідчити про присутність негативної енергії.

Як дізнатися, чи є порча:

  • Метод з сірниками: візьміть склянку води, киньте в неї сірники, подумки запитавши про наявність порчі. Якщо сірники потонуть, не торкаючись одне одного, порчі немає. Якщо ж сірники з'єднаються, це може свідчити про негативний вплив.
  • Метод з сіллю: нагрійте сковороду, насипте на неї 3 чайні ложки солі. Якщо сіль почорніє, це може бути ознакою порчі.

Як самостійно зняти порчу:

  • Молитва: щира молитва до Бога або читання молитов протягом місяця може допомогти очиститися від негативної енергії.
  • Спільні молитви: для жінок рекомендується організувати спільні молитви з членами сім'ї протягом місяця.
  • Молитва за померлих: вважається, що молитва за померлих родичів також може допомогти у знятті порчі.
  • Піст: дотримання посту може допомогти очиститися духовно та фізично.

Молитва від псування:

"Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене, грішного. Очисти мене від скверни і всякого зла, наведеного на мене злим умислом. Захисти мене від псування і пристріту, від чаклунства і ворожби. Нехай буде воля Твоя. Амінь."

Важливо пам'ятати:

  • Не всі перераховані ознаки свідчать про порчу. Багато з них можуть мати й інші причини.
  • Зверніться до лікаря, щоб виключити медичні причини ваших проблем.
  • Зверніться до психолога, щоб отримати допомогу впоратися з апатією, депресією, тривогою.
  • Зверніться до фахівця з біоенергетики або екстрасенса, якщо ви відчуваєте, що на вас дійсно навели порчу.

Найкращий захист від порчі:

  • Віра в себе, позитивне мислення, щира молитва.
  • Здоровий спосіб життя, оточення себе близькими людьми.
  • Оптимізм, добрі думки, віра в краще.

Пам'ятайте: ваше самопочуття і життя залежать від ваших думок і віри. Не дозволяйте страху і негативним думкам взяти гору. Зосередьтеся на позитиві, ведіть здоровий спосіб життя, оточуйте себе любов'ю і підтримкою, і будь-який негативний вплив обійде вас стороною.

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Теги:
#Магія #Езотерика #Псування #езотерика-Телеграф