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Проверка на порчу: простой ритуал, который вы можете сделать дома

Автор
Анастасия Джабер Анастасия Джабер
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Проверьте себя за 5 минут (фото создано с помощью ИИ) Новость обновлена 20 февраля 2024, 09:54
Проверьте себя за 5 минут (фото создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Определяем, есть ли на вас порча с помощью простого ритуала с яйцом

Вера в порчу глубоко укоренилась в украинской культуре. И хотя с научной точки зрения нет никаких доказательств ее существования, многие люди искренне верят, что на них навели порчу, когда сталкиваются с рядом неурядиц.

Если вы чувствуете, что ваша жизнь внезапно пошатнулась, и вас постигли несчастья, с которыми вы раньше не сталкивались, вы можете попробовать самостоятельно определить, есть ли на вас порча.

Простой ритуал с яйцом:

Вам понадобится:

  • Стакан с чистой холодной водой
  • Свежее куриное яйцо
  • 1 столовая ложка соли

Что делать:

  1. Возьмите стакан с водой и бросьте в него 1 столовую ложку соли.
  2. Осторожно разбейте яйцо в стакан, чтобы желток остался целым.
  3. Держите стакан в правой руке, а левой рукой держитесь за крест на шее (если вы его носите).
  4. Прочитайте молитву "Отче наш" трижды.
  5. Поставьте стакан на ровную поверхность и понаблюдайте за яйцом в течение 3-5 минут.

Интерпретация результатов:

  • Если желток остался невредимым, а белок равномерно растекся по воде: порчи нет.
  • Если белок имеет нитевидные отростки: это может свидетельствовать о наличии порчи.
  • Если белок потемнел: это может свидетельствовать о сильной порче.
  • Если желток растекся: это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, не связанных с порчей.

Важно:

  • Этот ритуал не является 100% гарантией того, что на вас наложили порчу.
  • Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, рекомендуется обратиться к специалисту по биоэнергетике или экстрасенсу.
  • Помните, что вера в порчу может оказать сильное психологическое влияние. Не зацикливайтесь на негативе и думайте о том, как улучшить свою жизнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о том, как снять порчу. Кроме этого, вас может заинтересовать статья о 9 признаках, которые могут указывать на существование призраков в вашем доме.

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#Магия #Мистика #Эзотерика #Порча #Обряд #эзотерика-Телеграф