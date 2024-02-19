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Від них краще триматись подалі: які дерева притягують негатив

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Деякі дерева мають негативну енергетику (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 19 лютого 2024, 18:25
Деякі дерева мають негативну енергетику (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, які дерева краще не садити біля дому.

З давніх часів люди вірили, що деякі дерева мають негативну енергетику і можуть притягувати невдачі, хвороби та інші неприємності. Які ж дерева не рекомендується садити біля будинку?

1. Верба:

  • Символ скорботи та печалі.
  • Вважається, що верба притягує хвороби та смерть.
  • Не рекомендується садити біля будинку, де живуть маленькі діти.

2. Тополя:

  • Вважається, що тополя притягує блискавки.
  • Може негативно впливати на здоров'я людей, які живуть поблизу.
  • Не рекомендується садити біля житлових будинків.

3. Береза:

  • Символ нещасливого кохання та розлучення.
  • Вважається, що береза може притягувати злидні.
  • Не рекомендується садити біля вхідних дверей.

4. Дуб:

  • Дуже потужне дерево, яке може пригнічувати енергетику людей.
  • Не рекомендується садити на невеликих ділянках.
  • Може забирати багато живильної вологи з ґрунту.

5. Осика:

  • Символ зла та нечистої сили.
  • Вважається, що осика притягує негативну енергетику.
  • Не рекомендується садити на ділянці.

6. Каштан:

  • Вважається, що каштан притягує неприємності та невдачі.
  • Може негативно впливати на сон.
  • Не рекомендується садити біля спальні.

7. Ялина:

  • Символ горя та печалі.
  • Вважається, що ялина притягує хвороби.
  • Не рекомендується садити на ділянці.

Пам'ятайте:

Це лише народні повір'я, які не завжди збуваються. Не варто сліпо вірити в них і приймати остаточне рішення, ґрунтуючись лише на них.

Порада:

При виборі дерев для саду керуйтеся своїми особистими вподобаннями та здоровим глуздом.

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#Прикмети #езотерика-Телеграф