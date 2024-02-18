День пройде вдало: з якої ноги для цього треба встати зранку з ліжка

Вставши не з тої ноги зранку з ліжка, можна наректи себе на невдачі

Виявляється, те, як пройде ваш день, залежить від того, яку ногу ви першою поставите на підлогу, встаючи з ліжка. Рідко хтось над цим замислюється, але це надзвичайно важливо. А раніше ми розповідали, що означає, якщо чужа кішка до вас лащиться.

Якщо цілий день все йде шкереберть, згадайте, з якої ноги ви встали. А як варто починати свій день, пише Ukr.Media.

З якої ноги треба встати зранку з ліжка

Якщо ви поставили праву ногу на килимок відразу після пробудження, це хороший знак. Саме цей бік оберігає янгол-охоронець. Це означає, що цілий день вам все вдаватиметься якнайкраще.

Якщо ж першою на підлогу стала ліва нога, можете готуватися до невдач. Ви можете запізнитися на роботу, вислухати лекцію "виховання" від керівника, посваритися з другою половинкою чи другом.

Також такий підйом може принести вам поганий настрій, який ніщо не зможе підняти. Тому поставитеся з терпінням до випробувань, які на вас чекають в цей день.

Також важливо те, яку ногу ви першою взуєте у капці. Якщо праву — день пройде прекрасно. Ліву — чекайте на невдачі та невезіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає, якщо ви розбили чайник. Це не завжди віщує про щастя.