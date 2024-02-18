День пройдет удачно: с какой ноги для этого нужно встать с утра с кровати

Встав не с той ноги утром с кровати, можно наректи себя на неудачи

Оказывается, то, как пройдет ваш день, зависит от того, какую ногу вы первой поставите на пол, вставая с постели. Редко кто-то над этим задумывается, но это очень важно. А раньше мы рассказывали, что значит, если чужая кошка к вам ластится.

Если целый день все идет кувырком, вспомните, с какой ноги вы встали. А как следует начинать свой день, пишет Ukr.Media.

С какой ноги надо встать с утра с кровати

Если вы поставили правую ногу на коврик сразу же после пробуждения, это хороший знак. Именно эту сторону оберегает ангел-хранитель. Это значит, что целый день вам все удается наилучшим образом.

Если первой на пол стала левая нога, можете готовиться к неудачам. Вы можете опоздать на работу, выслушать лекцию "воспитания" от руководителя, поругаться со второй половинкой или другом.

Также такой подъем может принести вам плохое настроение, которое ничто не сможет поднять. Поэтому отнесетесь с терпением к испытаниям, которые вас ждут в этот день.

Также важно то, какую ногу вы первой обуете в тапке. Если правую – день пройдет прекрасно. Леву – ждите неудач и невезений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что значит, если вы разбили чайник. Это не всегда предвещает счастье.