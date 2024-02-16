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Накличете неприємності: чому не можна прати постіль у п'ятницю

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Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Прикмети застерігають від прання постілі у п'ятницю (зображення створено за допомогою ШІ)
Прикмети застерігають від прання постілі у п'ятницю (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, чому нагші предки вірили, що прання постілі може накликати неприємності.

Багато господинь намагаються встигнути зробити якомога більше домашніх справ до вихідних. І часто саме у п'ятницю вирішують зайнятися пранням постільної білизни. Проте народні прикмети кажуть, що робити це в останній робочий день тижня не варто.

Які ж забобони існують навколо цього питання? Про це пише Главред.

Отже, основні застереження такі:

П'ятниця вважалася несприятливим днем для прання, оскільки це "позбавляло людину сну". Тобто, нібито не дозволяло нормально виспатися.

Існувало повір'я, що прати білизну, особливо постіль, у п'ятницю — накликати сварку в родині, можливо навіть розлучення. За прикметами, велике прання у цей день може "відібрати щастя" або принести біду чи хворобу.

Отже, краще утриматися від цієї справи і зайнятися пранням постільної білизни у будь-який інший день. А в п'ятницю приділити час відпочинку з родиною!

Якщо раптом сильно потрібно випрати постіль саме у п'ятницю, постарайтеся закласти її прати ввечері — це значно зменшить негативний вплив.

Отож, варто прислухатися до порад стародавніх і уникати великого прання постельної білизни у п'ятницю!

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#Прикмети #езотерика-Телеграф