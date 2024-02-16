Накличете неприємності: чому не можна прати постіль у п'ятницю

Ми підкажемо, чому нагші предки вірили, що прання постілі може накликати неприємності.

Багато господинь намагаються встигнути зробити якомога більше домашніх справ до вихідних. І часто саме у п'ятницю вирішують зайнятися пранням постільної білизни. Проте народні прикмети кажуть, що робити це в останній робочий день тижня не варто.

Які ж забобони існують навколо цього питання? Про це пише Главред.

Отже, основні застереження такі:

П'ятниця вважалася несприятливим днем для прання, оскільки це "позбавляло людину сну". Тобто, нібито не дозволяло нормально виспатися.

Існувало повір'я, що прати білизну, особливо постіль, у п'ятницю — накликати сварку в родині, можливо навіть розлучення. За прикметами, велике прання у цей день може "відібрати щастя" або принести біду чи хворобу.

Отже, краще утриматися від цієї справи і зайнятися пранням постільної білизни у будь-який інший день. А в п'ятницю приділити час відпочинку з родиною!

Якщо раптом сильно потрібно випрати постіль саме у п'ятницю, постарайтеся закласти її прати ввечері — це значно зменшить негативний вплив.

Отож, варто прислухатися до порад стародавніх і уникати великого прання постельної білизни у п'ятницю!

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