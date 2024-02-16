Навлечете неприятности: почему нельзя стирать постель в пятницу

Мы подскажем, почему наши предки верили, что стирка постели может навлечь неприятности.

Многие хозяйки пытаются успеть сделать как можно больше домашних дел к выходным. И часто именно в пятницу решают заняться стиркой постельного белья. Однако народные приметы говорят, что делать это в последний рабочий день недели не стоит.

Какие же предрассудки существуют вокруг этого вопроса? Об этом пишет Главред.

Итак, основные оговорки следующие:

Пятница считалась неблагоприятным днем для стирки, поскольку это "лишало человека сна". То есть, якобы, не позволяло нормально выспаться.

Существовало поверье, что стирать белье, особенно постель, в пятницу — навлечь ссору в семье, возможно даже развод. По приметам, большая стирка в этот день может "отобрать счастье" или принести беду или болезнь.

Итак, лучше воздержаться от этого дела и заняться стиркой постельного белья в любой другой день. А в пятницу уделить время отдыху с семьей!

Если вдруг сильно нужно постирать постель именно в пятницу, постарайтесь заложить ее стирать вечером – это значительно снизит негативное влияние.

Следовательно, стоит прислушиваться к советам древних и избегать большой стирки постельного белья в пятницу!

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