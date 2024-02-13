Не даруйте ці квіти коханій: які рослини приносять невдачі

Ці квіти можуть принести сварки у ваші стосунки

Квіти — гарний подарунок. Він сподобається, мабуть, кожній дівчині. Однак не всі квіти можна дарувати коханій людині за народними прикметами. А раніше ми розповідали, чому не можна дарувати рослини в горщику.

Деякі квіти можуть принести біди й нещастя якщо ви подаруєте їх коханій людині. Про це пише Ukr.Media.

Які квіти не можна дарувати коханій людині

Жовті троянди

Жовтий колір символізує зради. Тому квіти цього тону краще не дарувати — вони можуть мати поганий вплив на романтичні стосунки. Деякі повір’я кажуть, що цей колір може навіть символізувати розлуку.

Чорні троянди

Цей колір — символ суму і жалоби. Тому чорні троянди можуть принести негативну енергетику, що не пасує романтичному подарункові.

Помаранчеві лілії

Лілії — символ чистоти. Однак помаранчевий колір може надати їм іншого значення. Вони можуть символізувати непорозуміння у стосунках.

Білі хризантеми

Білі квіти у багатьох культурах символізують чистоту, але саме хризантеми — асоціація з похоронами. Дарування таких квітів може принести непорозуміння та конфлікти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає, якщо чужа кішка лащиться до вас. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.