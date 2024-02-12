Не носіть гроші в кишені: чому це заборонено робити за народними прикметами

Чому не можна носити гроші в кишені

Наші пращури дотримувалися думки, що до грошей повинно бути особливе ставлення через їх велике значення. Повпливати на фінансову стабільність може також те, як ви зберігаєте і носите гроші. Раніше ми розповідали, яка свічка притягує гроші в дім. Тепер поговоримо, як їх не можна носити.

Носити гроші в кишені категорично заборонено. Чому цього краще не робити, пише OBOZ.UA.

Чому не можна носити гроші в кишені

Так, це дуже зручно, адже якщо треба за щось розрахуватися, дістати гроші з кишені набагато швидше, ніж з гаманця, який лежить, наприклад, на дні сумки. Однак як кажуть повір’я, таке носіння може принести банкрутство та бідність.

Де треба зберігати гроші

Не можна зберігати їх в одному місці. Якщо ви тримаєте валюту в обігу, є ймовірність збільшити її вартість.

Краще класти купюри в гаманець. При цьому не можна їх зминати. Для монет треба виділити окреме відділення.

Не тримайте гроші біля вхідних дверей — там накопичується негативна енергетика. Так не можна зберігати їх у спальні.

Треба розділити гроші. Дрібні купюри залишити для щоденних витрат, при цьому тримаючи більші в гаманці. Пам’ятайте: великі суми притягують ще більші.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно дарувати гроші. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.